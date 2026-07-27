Σιάτλ: Η στιγμή των πυροβολισμών στο φεστιβάλ φαγητού – Στους 3 οι νεκροί, αναζητείται «ένοπλος και επικίνδυνος ύποπτος»

Ακόμα ένα άτομο έχασε τη μάχη για τη ζωή του, μετά τους πυροβολισμούς που έπεσαν στο Σιάτλ, σε φεστιβάλ φαγητού, το βράδυ της Κυριακής 26.07.2026 (τοπική ώρα). Στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί 4 άτομα τα οποία τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Οι αρχές έχουν συλλάβει ήδη έναν ύποπτο ενώ έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ακόμη ενός.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στο Seattle Centre, το οποίο φιλοξενούσε το ετήσιο φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle όλο το Σαββατοκύριακο. Ενώ οι παρευρισκόμενοι απολάμβαναν τους μεζέδες και τα περίπτερα εξυπηρετούσαν το κοινό, ακούστηκαν τουλάχιστον 8 με 9 πυροβολισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία του Σιάτλ.

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Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει τη στιγμή των πυροβολισμών. Όπως φαίνεται, εργαζόμενος προωθεί στα social media τα καλούδια του, όταν ξαφνικά ακούγεται τουλάχιστον ένας πυροβολισμός. Ο ίδιος φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται το τι γίνεται εκείνη τη στιγμή αλλά οι πολίτες ψάχνουν να δουν από που προέρχεται αυτός ο τρομακτικός ήχος.

Δείτε το βίντεο:

Σε δευτερόλεπτα οι παρευρισκόμενοι ξεκινούν και τρέχουν, σπάζοντας ακόμα και τα κιγκλιδώματα. Ο εργαζόμενος εν τέλει πέφτει κάτω για να προστατευτεί ενώ φίλοι του του φωνάζουν «πυροβολισμοί, πέσε κάτω».

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Στους 3 οι νεκροί – 2 ετών παιδί ανάμεσα στους τραυματίες

Αν και ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για 2 νεκρούς, λίγη ώρα μετά ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι τραυματίες φέρεται να είναι τουλάχιστον 5, ανάμεσά τους και ένα παιδί 2 χρόνων.

Η δήμαρχος Κέιτι Γουίλσον δήλωσε ότι ένας ύποπτος συνελήφθη μετά το περιστατικό στο Seattle Centre. Ένας δεύτερος ύποπτος διέφυγε από το σημείο και δεν έχει ακόμη συλληφθεί, πρόσθεσε ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ, Τάιρον Ντέιβις.

Σύμφωνα με τις αρχές, είναι ένοπλος και πολύ επικίνδυνος.

Εκτίμησε ότι οι ύποπτοι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον.

Eyewitnesses say it was a chaotic scene after the mass casualty shooting at #Seattle Centre.https://t.co/BgLiDSKVRM pic.twitter.com/CamLirjhldpic.twitter.com/AAZSamyC2k #Seattle_Center, at the annual Bite of Seattle, at least 6 people shot, not known their status. Happened… — World News (@ferozwala) July 27, 2026

Δείτε βίντεο από την σύλληψη του ύποπτου:

#UPDATE: One person has been arrested after a mass shooting at Seattle Center left multiple people wounded.



Emergency crews rushed to the scene as authorities secured the area and began investigating.#Breaking #Seattle #SeattleCenter #MassShooting #USA #Crime #Police pic.twitter.com/ZkkS0t9Aax — PCI PRESS (BKD) (@PCIPRESS_BKD) July 27, 2026

Το αστυνομικό τμήμα του Σιάτλ δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και προέτρεψε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Ένας από τους παρευρισκόμενους δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι επικράτησε το «απόλυτο χάος» μετά τους πυροβολισμούς.

BREAKING: Multiple people have been shot at Seattle Center in Washington state. pic.twitter.com/ZW64MgojyI — Breaking911 (@Breaking911) July 27, 2026

Εκπρόσωποι του Σιάτλ και της πολιτείας της Ουάσινγκτον καταδίκασαν την ένοπλη επίθεση ως πράξη «άσκοπης βίας».

«Οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και τους διασώστες καθώς εργάζονται για να διατηρήσουν τους ανθρώπους ασφαλείς», δήλωσε ο κυβερνήτης της Ουάσινγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, στα social media.