Γαλλία: «Ο Αλλάχ είναι αυτός που με διέταξε» φώναζε ο δράστης που επιτέθηκε με μαχαίρι στο Παρίσι – Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν, η μία έγκυος

Τρεις άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε επίθεση ενός άνδρα με δύο μαχαίρια στο Παρίσι το μεσημέρι της Δευτέρας (27.07.2026), ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο δράστης σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας φαίνεται να φωνάζει «Ο Αλλάχ είναι αυτός που με διέταξε».

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη λίγα λεπτά μετά την επίθεση με μαχαίρι από αστυνομικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Παρισιού, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Τα γεγονότα έλαβαν χώρα κοντά στην Place de Clichy, στο βόρειο Παρίσι.

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Ο αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε τον άνδρα να φορά ανοιχτόχρωμα ρούχα και να επιτίθεται σε περαστικούς στον δρόμο και κάλεσε αμέσως ενισχύσεις και ακολούθησε τον ύποπτο, τελικά συλλαμβάνοντάς τον.

Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν και έλαβαν πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το CBnews, μία από τις γυναίκες είναι έγκυος. Δύο από τις τρεις γυναίκες έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα.

Όπως έγινε γνωστό από τις γαλλικές Αρχές, ο συλληφθείς φέρεται να έκανε ασυνάρτητες δηλώσεις κατά τη σύλληψή του, ενώ η ταυτότητά του δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

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O υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε ότι παραμένει «πολύ επιφυλακτικός σχετικά με το κίνητρο αυτής της βίαιης πράξης» που διαπράχθηκε από έναν άνδρα «που έκανε ασυνάρτητες δηλώσεις».

Η έρευνα για τα αίτια και την ταυτότητα του δράστη συνεχίζονται.