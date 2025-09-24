Η Ισπανία στέλνει πλοίο του Πολεμικού της Ναυτικού για να συνοδεύσει τον στολίσκο Global Sumud Flotilla στη Γάζα

Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει ένα πολεμικό πλοίο από την Καρταχένα στην ανατολική Μεσόγειο για να συνοδεύσει τον στολίσκο Global Sumud Flotilla στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ένα πλοίο του ισπανικού Πολεμικού Ναυτικού θα σταλεί για να βοηθήσει έναν στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα, δήλωσε την Τετάρτη (24.09.2025) ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, αφού οι ακτιβιστές που βρίσκονται στον στολίσκο, δήλωσαν ότι πολλά από τα σκάφη τους έγιναν στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα ανοιχτά της Ελλάδας.

«Ανησυχούμε και γι’ αυτό θα αναπτύξουμε ένα πλοίο για να διασφαλίσουμε ότι, εάν χρειαστεί, οι πολίτες μας θα μπορέσουν να διασωθούν και να επιστρέψουν στην Ισπανία», δήλωσε σε νέα συνέντευξη Τύπου στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, προσθέτοντας ότι το πλοίο θα αναχωρήσει αύριο Πέμπτη.

«Αύριο το πρωί θα αποπλεύσει από την Καρθαγένη ένα πλοίο θαλάσσιας δράσης εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα για την παροχή βοήθειας στο στόλο και για τυχόν διασώσεις», δήλωσε ως ένδειξη της δέσμευσής του για την τήρηση «του διεθνούς δικαίου και του δικαιώματος των πολιτών να πλέουν στη Μεσόγειο σε συνθήκες ασφάλειας».

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από μια νύχτα επιθέσεων με 14 drones του Ισραήλ, που είχαν ως στόχο ανθρωπιστικά πλοία και προκάλεσαν ζημιές σε πολλά από τα σκάφη.

Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ που έχει καταδικάσει ανοιχτά τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, κάνοντας λόγο για γενοκτονία, έχει πλέον κάνει ένα τολμηρό βήμα, δεσμεύοντας άμεσα την ισπανική στρατιωτική προστασία σε όσους διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να παραδώσουν βοήθεια.

Το πολεμικό πλοίο Furor θα παράσχει υποστήριξη στον στολίσκο με πλήρωμα 50 ατόμων και έξι άτομα ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με πηγές του Ναυτικού.

Η υπουργός Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, δήλωσε ότι η Ισπανία έχει τόσο νομικό όσο και ηθικό καθήκον να δράσει, τονίζοντας ότι οι άοπλοι ανθρωπιστικοί εργαζόμενοι δεν μπορούν να εγκαταλειφθούν σε επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε διεθνή ύδατα.

Η Ιταλία είχε προηγουμένως αποστείλει μια φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού με την ίδια αιτιολογία, αναφέροντας επίσης ότι η προστασία των ανθρωπιστικών εργαζομένων αποτελεί νομική υποχρέωση.

Με τη Ρώμη και τη Μαδρίτη να αντιτίθενται πλέον ανοιχτά στα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη θάλασσα, ασκείται πίεση σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να προχωρήσουν από τα λόγια στην πράξη για την υπεράσπιση της ζωής και της αξιοπρέπειας των Παλαιστινίων.