Η Ισπανία ζητεί από την ΕΕ πλήρη αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης με το Ισραήλ

Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι η Μαδρίτη θα καταθέσει σχετική πρόταση, υποστηρίζοντας ότι το Τελ Αβίβ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου (REUTERS/ File Photo / Moti Kimchi)

Σε νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ισραήλ προχωρά η Ισπανία, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να ανακοινώνει ότι η Μαδρίτη θα ζητήσει επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση την πλήρη αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, επικαλούμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την ισραηλινή κυβέρνηση.

«Αυτήν την Τρίτη, η ισπανική κυβέρνηση θα καταθέσει στην Ευρώπη μια πρόταση που θα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακυρώσει τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ», διότι μια κυβέρνηση «που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο (…) δεν μπορεί να είναι εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε ο Σάντσεθ, κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης στην Ανδαλουσία (νότια). «Είναι τόσο απλό», συμπλήρωσε.

Η συμφωνία σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ, που τέθηκε σε ισχύ το 2000, περιλαμβάνει μια ρήτρα που συνδέει τη συμφωνία με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ισπανία αμφισβήτησε αυτήν τη συμφωνία για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Πέδρο Σάντσεθ και ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας εκείνης της εποχής έστειλαν μια κοινή επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτή η επιστολή ζητούσε μια αξιολόγηση του σεβασμού από το Ισραήλ των υποχρεώσεών του σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Έκτοτε, ο Σάντσεθ είχε σταδιακά σκληρύνει τη θέση του σε αυτό το θέμα, ιδίως σε σχέση με τον πόλεμο στον Λίβανο, έως τη σημερινή ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί μία επιστολή που εστάλη την Παρασκευή στην Επιτροπή από την Ιρλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, ζητώντας «η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ να εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων».

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Βρετανία ξεκαθαρίζει τη θέση της στο Ιράν για τον πόλεμο: Διπλωματική πίεση, επιβολή κυρώσεων και μέτρα ασφάλειας για ελεύθερη ναυσιπλοΐα
Η Βρετανία περιορίζεται σε αμυντικές ενέργειες, όπως η προστασία στρατιωτικών βάσεων και συμμάχων στη Μέση Ανατολή, αποφεύγοντας ενεργό συμμετοχή σε επιθετικές επιχειρήσεις
Νέες απειλές Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν: «Τέλος το καλό παιδί» – Στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν
Έσπευσε να σημειώσει πως: «Οι εκπρόσωποί μου πηγαίνουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν - Θα είναι εκεί αύριο το βράδυ, για διαπραγματεύσεις» - «Αν δεν δεχθούν τη συμφωνία, θα τους καταστρέψουμε»
Μαλαισία: Καταστροφική φωτιά έκαψε πάνω από 1.000 σπίτια και εκτόπισε χιλιάδες κατοίκους
Εκδηλώθηκε σε ένα χωριό χτισμένο σε πασσάλους στην περιοχή Σαντακάν, όπου πολλά ξύλινα σπίτια στοιβάζονται το ένα δίπλα στο άλλο και διαμένουν ορισμένοι από τους φτωχότερους κατοίκους της χώρας
