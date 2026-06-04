Ισραήλ και Λίβανος «έδωσαν τα χέρια» για κατάπαυση του πυρός με όρους για τη Χεζμπολάχ και δημιουργία «πιλοτικών ζώνων»

Σε κατάπαυση του πυρός υπό όρους για τη Χεζμπολάχ και στη δημιουργία «πιλοτικών ζωνών» που θα είναι υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του λιβανικού στρατού, κατέληξαν την Τετάρτη (03.06.2026) Ισραήλ και Λίβανος.

Σε κοινή ανακοίνωση που έβγαλαν οι δύο χώρες μετά από 48 ώρες συνομιλιών στην Ουάσιγκτον, Λίβανος και Ισραήλ κατέληξαν πως για να μπορέσει να είναι βιώσιμη η κατάπαυση του πυρός, βασικές και αναγκαίες προϋποθέσεις είναι να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της Χεζμπολάχ από τον τομέα νοτίως του Λιτάνι.

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Υπενθυμίζεται πως ο στρατός του Ισραήλ έχει επανειλημμένα βομβαρδίσει τις γέφυρες του ποταμού Λιτάνι, προσπαθώντας να κόβουν την ελεύθερη μετάβαση των στρατευμάτων της Χεζμπολάχ προς τα σύνορα με το Ισραήλ.

«Τα δυο μέρη συμφώνησαν να δημιουργήσουν άμεσα υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ πιλοτικές ζώνες στις οποίες θα ασκούν αποκλειστικό έλεγχο οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις, αποκλείοντας μη κρατικές δυνάμεις», αναφέρεται στο κείμενο, αναφερόμενο στο σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν.

Τα μέτρα αυτά, αναφέρει η ανακοίνωση, θα επιτρέψουν το Ισραήλ και τον Λίβανο να «προχωρήσουν προς συνολική συμφωνία ειρήνης και ασφάλειας».

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«Όλες οι χώρες επαναβεβαίωσαν ότι το μέλλον των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου πρέπει να αποφασιστεί από τις δυο κυρίαρχες κυβερνήσεις. Απέρριψαν κάθε απόπειρα, από πλευράς οποιουδήποτε κράτους ή μη κρατικού παράγοντα, να θέσει υπό ομηρία το μέλλον του Λιβάνου», συνεχίζει το κείμενο, υπονοώντας το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν ακόμη να συμμετάσχουν σε επόμενο γύρο συνομιλιών την εβδομάδα που ξεκινά την 22η Ιουνίου ενόψει της σύναψης «συνολικής συμφωνίας», πάντα κατά την ανακοίνωση.

Αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον προχθές Τρίτη και χθες Τετάρτη, καθώς μόνο χθες, ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη λιβανική επικράτεια στοίχισαν τη ζωή σε 9 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων στρατιώτη και 2 διασωστών.

Τραμπ: «Ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις το Σαββατοκύριακο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Μπορεί να μην συμβεί» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Μπορεί να συμβεί το Σαββατοκύριακο».

Οι διαπραγματεύσεις «πάνε πολύ καλά», διαβεβαίωσε.

Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι «το θέλει» και ότι οι ΗΠΑ «θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν» στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να «διαχωρίσει» τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη απορρίπτει την ιδέα, θεωρεί πως ο πόλεμος είναι ένας.

Αραγτσί: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μόνο όταν τερματιστεί η σύγκρουση στον Λίβανο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει λήξει εάν δεν τερματιστεί παράλληλα και η σύγκρουση στον Λίβανο.

Σε συνέντευξή του στο αραβικό μέσο ενημέρωσης Al Mayadeen, την οποία κοινοποίησε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη διατηρεί σταθερή θέση υπέρ μιας συνολικής κατάπαυσης του πυρός που θα καλύπτει όλα τα μέτωπα της σύγκρουσης.

Η ιρανική πλευρά έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία εκεχειρίας θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον Λίβανο, όρος που έχει δημιουργήσει επιπρόσθετες δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε επίσης ότι ο τερματισμός του πολέμου πρέπει να συνοδεύεται από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει από τις αρχές Μαρτίου στρατιωτική εκστρατεία εναντίον της Χεζμπολάχ.

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, πρέπει να συμμετάσχουν σε εθνικό διάλογο για την επίλυση των εσωτερικών ζητημάτων του Λιβάνου.

«Ελπίζουμε ότι οι προσπάθειες ανοικοδόμησης θα αρχίσουν μετά το τέλος του πολέμου. Φυσικά, ο λαός και η κυβέρνηση του Ιράν δεν θα ξεχάσουν ποτέ τους φίλους τους στον Λίβανο. Θα κάνουμε ασφαλώς ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τον λιβανικό λαό», δήλωσε