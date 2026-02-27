Η ιστορία της Βικτόρια Χοντσαρούκ: Η Ουκρανή που άφησε τη Wall Street για τον πόλεμο – «Αποφάσισα να αντισταθώ σε έναν νταή»

Η Βικτόριια Χοντσαρούκ ζούσε «το αμερικανικό όνειρο». Με μια πολλά υποσχόμενη καριέρα στη Wall Street, μια σταθερή ζωή και προοπτικές εξέλιξης, τίποτα δεν προμήνυε ότι θα τα άφηνε όλα πίσω. Όμως, όταν η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, πήρε – όπως περιγράφει – «την πιο εύκολη απόφαση της ζωής της»: να επιστρέψει στην πατρίδα της και να υπηρετήσει ως διασώστρια στην πρώτη γραμμή του πολέμου.

Μιλώντας στο Sky News και την εκπομπή The World with Yalda Hakim, η Χοντσαρούκ περιέγραψε τη στιγμή που όλα άλλαξαν. «Η ζωή μου πήγαινε πολύ καλά. Αλλά τότε η Ρωσία επιτέθηκε στη χώρα μου, την Ουκρανία. Η μητέρα μου, ο πατέρας μου, η αδελφή μου… όλοι μπήκαν στο μέτωπο σχεδόν αμέσως», είπε.

Η στάση της οικογένειάς της τη σημάδεψε βαθιά. «Μου είπαν: δεν πρόκειται να φύγουμε, θα πολεμήσουμε για το σπίτι μας, για την πόλη μας. Ήταν αξιοθαύμαστο – με ενέπνευσε πολύ», ανέφερε.

Όπως λέει αρχικά προσπαθούσε να βοηθήσει από απόσταση, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να παραμείνει θεατής. «Δεν μπορούσα να στέκομαι πίσω και να βλέπω τη Ρωσία, τη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, να επιτίθεται στη δική μου χώρα», τόνισε.

Παρά τις επιφυλάξεις φίλων της στις ΗΠΑ αλλά και της ίδιας της μητέρας της, πήρε την απόφαση να γυρίσει στην Ουκρανία. Όταν τηλεφώνησε στην αδελφή της και της αποκάλυψε ότι θέλει να καταταγεί στον στρατό, εκείνη χρειάστηκε μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να απαντήσει: «Εντάξει, θα σε φέρω σε επαφή με τους κατάλληλους ανθρώπους».

«Πολλοί πιστεύουν ότι ήταν μια δύσκολη απόφαση να αφήσω μια καλή καριέρα και μια άνετη ζωή. Αλλά, κοιτώντας πίσω, ήταν η πιο εύκολη απόφαση που έχω πάρει ποτέ», είπε.

Μετά από λίγες ημέρες εκπαίδευσης, βρέθηκε στο μέτωπο ως διασώστρια – παρά το γεγονός ότι, όπως παραδέχεται, πριν από τον πόλεμο φοβόταν το αίμα και τις βελόνες.

Ανάμεσα στους χιλιάδες ανθρώπους που έχει περιθάλψει, βρίσκονται και Ρώσοι αιχμάλωτοι πολέμου. «Δεν επιλέγω ποιον θα φροντίσω. Ακολουθούμε τη Συνθήκη της Γενεύης».

Μέσα από τις συνομιλίες της με Ρώσους στρατιώτες, όπως λέει, διαπίστωσε κάτι ανησυχητικό: «Καταλαβαίνεις ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να σταματήσει σε αυτό που κάνει τώρα. Είναι έτοιμοι να προχωρήσουν και προετοιμάζονται για κάτι μεγαλύτερο».

Η ίδια πιστεύει ότι η αντίσταση των απλών Ουκρανών είναι αυτή που έχει αποτρέψει τη ρωσική κυριαρχία.

«Αν όλοι λέγαμε “δεν είναι δικός μου αυτός ο πόλεμος”, νομίζω ότι η Ρωσία θα είχε ήδη προχωρήσει στην υπόλοιπη Ευρώπη», σημείωσε. «Αλλά άνδρες και γυναίκες στην Ουκρανία αποφάσισαν να αντισταθούν σε έναν νταή».