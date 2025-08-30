Η Κάγια Κάλας για τις ενδεχόμενες κυρώσεις της ΕΕ στο Ισραήλ: «Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη»

Η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας παραδέχθηκε σήμερα, Σάββατο (30/8/2025),ότι δεν είναι «πολύ αισιόδοξη» σχετικά με το ενδεχόμενο οι «27» να επιβάλουν κυρώσεις στο Ισραήλ, παρά την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακο της Γάζας.

«Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, και δεν πρόκειται βέβαια να λάβουμε αποφάσεις σήμερα», είπε στην Κοπεγχάγη για την κατάσταση μεταξύ του Ισραήλ και της Γάζας, πριν από μια σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των «27». «Αυτό στέλνει το μήνυμα ότι είμαστε διαιρεμένοι», είπε η Κάγια Κάλας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την αναστολή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ισραηλινών νεοφυών επιχειρήσεων, των λεγόμενων «start-up», όμως «ακόμη και αυτό το μέτρο», αν και μάλλον «επιεικές» δεν έχει επιλεγεί από τους «27» λόγω των διαφωνιών τους, υπογράμμισε η Εσθονή ηγέτης.

Πολλές χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ουγγαρία ή η Σλοβακία, εκφράζουν επιφυλάξεις για τη λήψη μέτρων κατά του Ισραήλ, ενώ άλλες, όπως η Ιρλανδία ή η Ισπανία είναι πολύ πιο ευνοϊκές σε τέτοια μέτρα.

Η Δανία υπέρ μιας λύσης που δεν θα υπακούει τον κανόνα της ομοφωνίας

Η Δανία, που προεδρεύει αυτό το εξάμηνο του συμβουλίου υπουργών της ΕΕ, έχει ταχθεί υπέρ μιας λύσης που θα παρακάμπτει τον κανόνα της ομοφωνίας και προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η ΕΕ πρέπει να «περάσει από τα λόγια στα έργα», δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, προτείνοντας για παράδειγμα να απαγορευθούν οι εισαγωγές από τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Η απόφαση αυτή, που εμπίπτει στο πεδίο της εμπορικής πολιτικής, μπορεί να ληφθεί με ειδική πλειοψηφία, εξήγησε.

Ο κανόνας της ομοφωνίας βέβαια μπλοκάρει μεγάλο αριθμό αποφάσεων όχι μόνο σχετικά με το Ισραήλ αλλά και με την Ουκρανία λόγω της εναντίωσης της Ουγγαρίας.

«Έχουμε ένα καταστατικό πρόβλημα στην Ευρώπη: το πιο αργό σκάφος στο κομβόι αποφασίζει την ταχύτητα. Πρέπει να λάβουμε μέτρα ώστε η πλειοψηφία να μπορεί να εκφραστεί», δήλωσε ο Δανός υπουργός.

Για την κατάσταση στη Γάζα

Η κατάσταση στη Γάζα συνιστά «απόλυτη τραγωδία», δήλωσε από την πλευρά του ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Η Λωρίδα της Γάζας, που μαστίζεται από λιμό, έχει φθάσει σε ένα «κρίσιμο σημείο», σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (PAM).

Υπενθυμίζεται ότι παρά τις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να συνεχίσει την επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας για να τελειώνει με το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και να φέρει πίσω όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.