Κόσμος

Η Κάγια Κάλας για τις ενδεχόμενες κυρώσεις της ΕΕ στο Ισραήλ: «Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη»

Η Δανία μάλιστα που προεδρεύει αυτό το εξάμηνο του συμβουλίου υπουργών της ΕΕ, είναι υπέρ μιας λύσης που θα παρακάμπτει τον κανόνα της ομοφωνίας της ΕΕ
Κάγια Κάλας
Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν (αριστερά) και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικών και Ασφάλειας Κάγια Κάλλας / Emil Helms/Ritzau Scanpix via AP

Η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας παραδέχθηκε σήμερα, Σάββατο (30/8/2025),ότι δεν είναι «πολύ αισιόδοξη» σχετικά με το ενδεχόμενο οι «27» να επιβάλουν κυρώσεις στο Ισραήλ, παρά την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακο της Γάζας.

«Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, και δεν πρόκειται βέβαια να λάβουμε αποφάσεις σήμερα», είπε στην Κοπεγχάγη για την κατάσταση μεταξύ του Ισραήλ και της Γάζας, πριν από μια σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των «27». «Αυτό στέλνει το μήνυμα ότι είμαστε διαιρεμένοι», είπε η Κάγια Κάλας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την αναστολή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ισραηλινών νεοφυών επιχειρήσεων, των λεγόμενων «start-up», όμως «ακόμη και αυτό το μέτρο», αν και μάλλον «επιεικές» δεν έχει επιλεγεί από τους «27» λόγω των διαφωνιών τους, υπογράμμισε η Εσθονή ηγέτης.

Πολλές χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ουγγαρία ή η Σλοβακία, εκφράζουν επιφυλάξεις για τη λήψη μέτρων κατά του Ισραήλ, ενώ άλλες, όπως η Ιρλανδία ή η Ισπανία είναι πολύ πιο ευνοϊκές σε τέτοια μέτρα.

Η Δανία υπέρ μιας λύσης που δεν θα υπακούει τον κανόνα της ομοφωνίας

Η Δανία, που προεδρεύει αυτό το εξάμηνο του συμβουλίου υπουργών της ΕΕ, έχει ταχθεί υπέρ μιας λύσης που θα παρακάμπτει τον κανόνα της ομοφωνίας και προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η ΕΕ πρέπει να «περάσει από τα λόγια στα έργα», δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, προτείνοντας για παράδειγμα να απαγορευθούν οι εισαγωγές από τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Η απόφαση αυτή, που εμπίπτει στο πεδίο της εμπορικής πολιτικής, μπορεί να ληφθεί με ειδική πλειοψηφία, εξήγησε.

Ο κανόνας της ομοφωνίας βέβαια μπλοκάρει μεγάλο αριθμό αποφάσεων όχι μόνο σχετικά με το Ισραήλ αλλά και με την Ουκρανία λόγω της εναντίωσης της Ουγγαρίας.

«Έχουμε ένα καταστατικό πρόβλημα στην Ευρώπη: το πιο αργό σκάφος στο κομβόι αποφασίζει την ταχύτητα. Πρέπει να λάβουμε μέτρα ώστε η πλειοψηφία να μπορεί να εκφραστεί», δήλωσε ο Δανός υπουργός.

Για την κατάσταση στη Γάζα

Η κατάσταση στη Γάζα συνιστά «απόλυτη τραγωδία», δήλωσε από την πλευρά του ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Η Λωρίδα της Γάζας, που μαστίζεται από λιμό, έχει φθάσει σε ένα «κρίσιμο σημείο», σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (PAM).

Υπενθυμίζεται ότι παρά τις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να συνεχίσει την επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας για να τελειώνει με το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και να φέρει πίσω όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γυναίκα δικαστής «μπλοκάρει» την γρήγορη διαδικασία απελάσεων μεταναστών από τις ΗΠΑ
Η Τζια Κομπ μπλόκαρε τη διευρυμένη εφαρμογή της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην απέλαση ανθρώπων με «λάθος τρόπο», και κυρίως χωρίς να αποδεικνύουν ότι βρίσκονταν στις ΗΠΑ για πάνω από δύο χρόνια
Μετανάστες
Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν τη βίζα του ηγέτη της Παλαιστίνης και άλλων αξιωματούχων – Αποκλείεται από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ ο Αμπάς
Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι ο Αμπάς και 80 άλλοι Παλαιστίνιοι θα επηρεαστούν από την απόφαση να απορριφθούν και να ανακληθούν οι βίζες από μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) και της Παλαιστινιακής Αρχής
Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς 1
Διαδηλώσεις στην Ινδονησία μετά την θανατηφόρα παράσυρση οδηγού από όχημα της αστυνομίας – Τρεις νεκροί από φωτιά σε κτίριο
Οι διαδηλώσεις ήταν οι μεγαλύτερες και πιο βίαιες από την προεδρία του Πραμπόβο Σουμπιάντο, μια κρίσιμη δοκιμασία λιγότερο από ένα χρόνο μετά την ανάληψη της εξουσίας
Διαδηλώσεις στην Ινδονησία
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε το «πράσινο φως» για πιθανή πώληση εξοπλισμού άμυνας στην Ουκρανία, αξίας 179 εκ. δολαρίων
Οι εγκρίσεις έρχονται μετά τις δηλώσεις Τραμπ, σχετικά με την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από τα ευρωπαϊκά έθνη μέσω επίγειων αναπτύξεων, με τις ΗΠΑ να προσφέρουν ενδεχομένως δυνατότητες αεροπορικής υποστήριξης
Πόλεμος στην Ουκρανία 1
Ο Τραμπ επιμένει για συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, στέλνει στην Ουκρανία αντιαεροπορικά συστήματα και καταγγέλλει το Politico
Και μέχρι στιγμής ο Τραμπ δεν έχει αντιδράσει προσωπικά στις ρωσικές επιθέσεις της 28ης Αυγούστου στο Κίεβο, κατά τις οποίες τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν
Ο Ντόναλντ Τραμπ 1
Φιντάν: Διακόψαμε το εμπόριο και κλείσαμε τον εναέριο χώρο και τα λιμάνια για το Ισραήλ – Διαψεύδουν οι ισραηλινές αεροπορικές εταιρίες
«Η σφαγή που διαπράττεται στη Γάζα έχει ήδη καταγραφεί ως μία από τις πιο μελανές σελίδες στην Ιστορία της ανθρωπότητας», είπε ο Φιντάν
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν 9
Σκληρή προειδοποίηση από τη Χαμάς: «Αν το Ισραήλ επιτεθεί στη Γάζα, οι Ισραηλινοί όμηροι θα κινδυνέψουν όσο οι μαχητές μας»
«Ο εχθρικός στρατός και η τρομοκρατική κυβέρνηση του (σ.σ. Μπεντζαμίν Νετανιάχου) θα φέρουν την πλήρη ευθύνη για την τύχη των ομήρων», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαμάς
Χαμάς
4
Newsit logo
Newsit logo