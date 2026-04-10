Κόσμος

Η Κάμαλα Χάρις άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ το 2028

Κάμαλα Χάρις
Κάμαλα Χάρις / REUTERS / Hannah McKay

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια για την προεδρία το 2024, Κάμαλα Χάρις, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά το αξίωμα το 2028, μιλώντας τη Μεγάλη Παρασκευή σε Αφροαμερικανούς ακτιβιστές.

«Ίσως. Το σκέφτομαι», απάντησε χαρακτηριστικά η Κάμαλα Χάρις όταν ρωτήθηκε ευθέως για τις προθέσεις της, με το κοινό να την ενθαρρύνει να προχωρήσει σε νέα υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις της έγιναν στο ετήσιο συνέδριο του National Action Network, όπου εμφανίστηκαν περισσότεροι από έξι πιθανοί διεκδικητές, επιδιώκοντας να ενισχύσουν την απήχησή τους στους Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους,μια ιδιαίτερα σημαντική εκλογική βάση για το Δημοκρατικό Κόμμα.

Αν και η επόμενη προεκλογική περίοδος των Δημοκρατικών δεν αναμένεται να ξεκινήσει ουσιαστικά πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το συνέδριο αυτό ανέδειξε ήδη ένα πολυπληθές και ανταγωνιστικό πεδίο υποψηφίων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ξεχωρίσει κάποιο σαφές φαβορί.

Η Χάρις, πρώτη μαύρη γυναίκα που διετέλεσε αντιπρόεδρος και υποψήφια των Δημοκρατικών το 2024, ήταν η μόνη που απέσπασε παρατεταμένο χειροκρότημα από όρθιο κοινό, συγκεντρώνοντας παράλληλα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σύγκριση με τους υπόλοιπους πιθανούς υποψηφίους για το 2028.

