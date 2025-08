Η Καμπότζη θα προτείνει τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης επειδή «έφερε την ειρήνη» μετά τον πόλεμο με την Ταϊλάνδη

Η Καμπότζη θα προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, δήλωσε σήμερα (01.08.2025) ο αντιπρόεδρος της καμποτζιανής κυβέρνησης, για τον ρόλο που έπαιξε ο Αμερικανός πρόεδρος στον τερματισμό του πολέμου με την Ταϊλάνδη.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμεσολάβησε ώστε να τερματιστεί η πρόσφατη συνοριακή διαμάχη ανάμεσα στην Καμπότζη και την Ταϊλάνδη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κλιμακωθούν οι εντάσεις στη Νοτιοανατολική Ασία.

Απαντώντας σε ερώτηση μέσω μηνύματος κειμένου αν επιβεβαιώνει το σχέδιο της Καμπότζης να προτείνει τον Τραμπ για το βραβείο, ο Τσαντόλ είπε «ναι».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους νωρίτερα στην πρωτεύουσα Πνομ Πενχ, ο Τσαντόλ ευχαρίστησε τον Τραμπ επειδή έφερε την ειρήνη και είπε πως αξίζει να προταθεί για το βραβείο, το υψηλότερου κύρους διεθνές βραβείο που δίνεται σε ένα πρόσωπο ή έναν οργανισμό που κρίνεται ότι έχε κάνει τα πιο πολλά προκειμένου «να προωθήσει τη φιλία μεταξύ κρατών».

Το Πακιστάν δήλωσε τον Ιούνιο ότι θα προτείνει τον Τραμπ για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης σχετικά την εργασία που έκανε βοηθώντας να επιλυθεί μια σύγκρουση με την Ινδία, και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι πρότεινε τον Τραμπ για το βραβείο.

Ένα τηλεφώνημα του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ήρε το αδιέξοδο στις προσπάθειες να τεθεί τέλος στις πιο σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη για πάνω από μία δεκαετία, οδηγώντας σε κατάπαυση του πυρός που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων στη Μαλαισία τη Δευτέρα, 28 Ιουλίου, όπως μετέδωσε το Reuters.

Μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X πως ήταν ο Τραμπ που την έκανε να συμβεί.

«Δώστε του το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης», είπε.

#WATCH | White House Press Secretary Karoline Leavitt says, “… President Trump has now ended conflicts between Thailand and Cambodia, Israel and Iran, Rwanda and the Democratic Republic of Congo, India and Pakistan, Serbia and Kosovo, and Egypt and Ethiopia. He has brokered, on… https://t.co/wBQnQfTDGM pic.twitter.com/gvzlofTgvG