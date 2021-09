Η καταιγίδα Άιντα συνεχίζει να σαρώνει και να «πνίγει» τις ΗΠΑ. Τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι τώρα τη ζωή τους. Ηλικίας 2 έως 86 ετών τα θύματα, με τις εικόνες από τις πληγείσες περιοχές να σοκάρουν. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Υόρκη.

Τη νύχτα της Πέμπτης (02.09.2021) η καταιγίδα Άιντα (που ξεκίνησε από το νότο των ΗΠΑ και κινήθηκε προς τα βόρεια) προκάλεσε στη Νέα Υόρκη πλημμύρες ιστορικών διαστάσεων.

Μόνο στην πόλη της Νέας Υόρκης η αστυνομία μέτρησε τουλάχιστον 12 θανάτους. 11 άνθρωποι πιθανόν παγιδεύτηκαν και πνίγηκαν σε υπόγεια, σε φτωχικές κατοικίες με συνθήκες ενίοτε ανθυγιεινές, σε ακίνητα στο Μανχάταν, στο Κουίνς και στο Μπρούκλιν.

Queens Boulevard in Maspeth/Corona is a literal river at the moment. Bus fully flooded driving through, multiple cars stuck in the water. Absolutely insane. pic.twitter.com/LuSL9uWCEl