Η καταιγίδα Nils σάρωσε τη Γαλλία: Ένας νεκρός και 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Νεκρός οδηγός φορτηγού - Οι ριπές ανέμου στη διάρκεια της νύχτας έφθασαν τα 162 χλμ/ώρα
Πλημμύρες στη Γαλλία
Πλημμύρες στη Γαλλία / AP Photo / Thibault Camus

Σαρωτικό είναι το χτύπημα της καταιγίδα Nils στη Γαλλία με ανέμους άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα και περίπου 850.000 νοικοκυριά στο σκοτάδι. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Οδηγός φορτηγού σκοτώθηκε στη νοτιοδυτική Γαλλία σε δυστύχημα που προκλήθηκε από το πέρασμα της καταιγίδας Nils. Το δυστύχημα κοντά στην Νταξ, στο διαμέρισμα Λαντ, «συνδέεται με πτώση κορμού δέντρου» σύμφωνα με εκπρόσωπο της νομαρχίας. Στο διαμέρισμα αυτό, οι ριπές ανέμου στη διάρκεια της νύχτας έφθασαν τα 162 χλμ/ώρα στην Μπισκαρός στην ακτή.

Περίπου 850.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό σήμερα (12.02.2026) το πρωί στη χώρα, εκ των οποίων 450.000 στη Νέα Ακουιτανία και 318.000 στην Οξιτανία, τις δύο περιφέρειες της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Με τις έντονες βροχές των τελευταίων εβδομάδων το χώμα δεν μπορεί να συγκρατήσει το νερό με αποτέλεσμα δέντρα και υποδομές να καθίστανται πιο ευάλωτα στον άνεμο.

Η καταιγίδα Nils που έφερε σημαντικές βροχές έπειτα από μία ήδη πολύ βροχερή έναρξη του έτους 2026, μετακινείται σήμερα προς τη Μεσόγειο.

Το καιρικό επεισόδιο αναμένεται να λάβει τέλος σήμερα στη νοτιοδυτική Γαλλία, απόψε το βράδυ στις μεσογειακές περιοχές, τη νύχτα στην Κορσική, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, η οποία συνιστά «προσοχή».

