Η Κέιτ Μίντλετον πιο ξανθιά από ποτέ – Φωτογραφίες και βίντεο από την ανανεωμένη της εμφάνιση

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκε με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο
Χαμογελαστοί η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ
Χαμογελαστοί η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ / REUTERS / Toby Melville

Η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε πιο ξανθιά από ποτέ σε μια ξεχωριστή επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο και έκλεψε τις εντυπώσεις. Στο πλευρό της ήταν και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Μετά το καλοκαιρινό τους διάλειμμα, και με τα παιδιά πλέον στο σχολείο, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή επίσημη εμφάνιση, επισκεπτόμενοι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένα από τα πιο αγαπημένα αξιοθέατα του Λονδίνου.

Η Κέιτ Μίντλετον, που διατήρησε το ξανθό χρώμα στα μαλλιά, το οποίο αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια τον Αύγουστο στη Σκωτία, έδειχνε ανανεωμένη και λαμπερή. Τα μαλλιά της έπεφταν σε χαλαρές μπούκλες πάνω στο σσκάκι της. 

Ως προστάτιδα του μουσείου, η πριγκίπισσα υποδέχτηκε μαζί με τον σύζυγό της τον διευθυντή του ιδρύματος, Νταγκ Γκαρ, πριν ξεναγηθούν στους εντυπωσιακούς κήπους του.

Πιο ξανθιά από ποτέ η Κέιτ Μίντλετον
Πιο ξανθιά από ποτέ η Κέιτ Μίντλετον / REUTERS / Toby Melville
Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο
Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο / REUTERS / Toby Melville
Χαμογελαστοί η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ
Χαμογελαστοί η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ / REUTERS / Toby Melville
Η Κέιτ Μίντλετον έχει «ανοίξει» τα μαλλιά της
Η Κέιτ Μίντλετον έχει «ανοίξει» τα μαλλιά της / REUTERS / Toby Melville


Οι κήποι λειτουργούν ως χώρος διδασκαλίας, έρευνας αλλά και ψυχαγωγίας, προσελκύοντας παιδιά και επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη φύση.

Η επίσκεψη συνέπεσε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς για τα τρία παιδιά του ζευγαριού, τα οποία φοιτούν στο ιδιωτικό σχολείο Λάμπρουκ στο Μπέρκσαϊρ.

Χαμογελαστή και ευδιάθετη η πριγκίπισσα της Ουαλίας
Χαμογελαστή και ευδιάθετη η πριγκίπισσα της Ουαλίας / REUTERS / Toby Melville
Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας / REUTERS / Toby Melville


Το ζευγάρι είχε εμφανιστεί τελευταία φορά δημοσίως οδηγώντας προς την εκκλησία κοντά στο κάστρο Μπαλμόραλ στα τέλη Αυγούστου.

Κόσμος
