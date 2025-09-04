Η Κέιτ Μίντλετον πιο ξανθιά από ποτέ – Φωτογραφίες και βίντεο από την ανανεωμένη της εμφάνιση

Η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε πιο ξανθιά από ποτέ σε μια ξεχωριστή επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο και έκλεψε τις εντυπώσεις. Στο πλευρό της ήταν και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Μετά το καλοκαιρινό τους διάλειμμα, και με τα παιδιά πλέον στο σχολείο, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή επίσημη εμφάνιση, επισκεπτόμενοι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένα από τα πιο αγαπημένα αξιοθέατα του Λονδίνου.

Η Κέιτ Μίντλετον, που διατήρησε το ξανθό χρώμα στα μαλλιά, το οποίο αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια τον Αύγουστο στη Σκωτία, έδειχνε ανανεωμένη και λαμπερή. Τα μαλλιά της έπεφταν σε χαλαρές μπούκλες πάνω στο σσκάκι της.

Ως προστάτιδα του μουσείου, η πριγκίπισσα υποδέχτηκε μαζί με τον σύζυγό της τον διευθυντή του ιδρύματος, Νταγκ Γκαρ, πριν ξεναγηθούν στους εντυπωσιακούς κήπους του.



Οι κήποι λειτουργούν ως χώρος διδασκαλίας, έρευνας αλλά και ψυχαγωγίας, προσελκύοντας παιδιά και επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη φύση.

Η επίσκεψη συνέπεσε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς για τα τρία παιδιά του ζευγαριού, τα οποία φοιτούν στο ιδιωτικό σχολείο Λάμπρουκ στο Μπέρκσαϊρ.



Το ζευγάρι είχε εμφανιστεί τελευταία φορά δημοσίως οδηγώντας προς την εκκλησία κοντά στο κάστρο Μπαλμόραλ στα τέλη Αυγούστου.