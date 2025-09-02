Κόσμος

Κέιτ Μίντλετον – Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Νέα επίσημη έξοδος μετά από σχεδόν δύο μήνες καλοκαιρινών διακοπών

Το πριγκιπικό ζευγάρι θα επισκεφθεί τους κήπους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
Η Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ
Η Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ / Jonathan Brady via AP, Pool

Διακοπές τέλος για την Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ που επιστρέφουν στα βασιλικά τους καθήκοντα και ετοιμάζονται για νέα επίσημη έξοδο. 

Όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον θα επισκεφθούν την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου τους ανανεωμένους κήπους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο.

Η έξοδος αυτή έρχεται μία μόλις ημέρα μετά την επιστροφή των τριών παιδιών τους στα θρανία. Ο πρίγκιπας Γεώργιος (12 ετών), η πριγκίπισσα Σαρλότ (10 ετών) και ο πρίγκιπας Λούις (7 ετών) φοιτούν όλοι στο Lambrook School, κοντά στο σπίτι της οικογένειας στο Ουίνδσορ. Η σχολική χρονιά ξεκινά επίσημα στις 3 Σεπτεμβρίου.

Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ φροντίζουν πάντα να είναι δίπλα στα παιδιά τους στις σημαντικές στιγμές, όπως η πρώτη μέρα στο σχολείο. Το 2022, όταν η βασίλισσα Ελισάβετ βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση λίγο πριν φύγει από τη ζωή, η Κέιτ είχε παραμείνει στο Γουίνδσορ για να συνοδεύσει τον Τζορτζ, τη Σαρλότ και τον Λούις στην πρώτη τους μέρα στο σχολείο.

Η τελευταία τους επίσημη δημόσια εμφάνιση ήταν στις 13 Ιουλίου, όταν παρακολούθησαν τον τελικό του Wimbledon μαζί με τον Τζορτζ και τη Σαρλότ – χωρίς τον Λούις.

Πιο πρόσφατα, στις 24 Αυγούστου, ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε σε οικογενειακή εξόρμηση στην εκκλησία Crathie Kirk, κοντά στο κάστρο του Μπαλμόραλ, όπου περνούν τα καλοκαίρια. 

Ο Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Τζορτζ και την πριγκίπισσα Σάρλοτ
Ο Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Τζορτζ και την πριγκίπισσα Σάρλοτ / Pool via Reuters / Andrew Parsons

Τώρα που τα παιδιά επιστρέφουν στη ρουτίνα τους, οι γονείς τους θα δώσουν το «παρών» στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Η Κέιτ, που είναι προστάτιδα του μουσείου, και ο Γουίλιαμ θα δουν από κοντά τους ανανεωμένους κήπους του, αλλά και θα γνωρίσουν νέους που συμμετέχουν σε προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Άλλωστε, η προστασία της φύσης και η σύνδεση των νέων με το περιβάλλον αποτελούν κοινό όραμα του πριγκιπικού ζευγαριού, το οποίο θέτει τη βιωσιμότητα και τη βιοποικιλότητα στο επίκεντρο των δράσεών του.

Πληροφορίες από People

Η φρεγάτα «Λήμνος» του Πολεμικού Ναυτικού 1
