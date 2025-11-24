Η Κέιτ Μίντλετον ζητά αγάπη και συμπόνοια για όσους παλεύουν με εθισμούς – «Δεν είναι προσωπική αποτυχία, να βγάλουμε το θέμα από τις σκιές»

Ένα συγκινητικό μήνυμα έστειλε η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον με αφορμή την Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τον Εθισμό.

Η Κέιτ Μίντλετον απηύθυνε έκκληση ώστε η κοινωνία να δείξει «συμπόνοια και αγάπη» σε όσους είναι εξαρτημένοι από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ ή τα τζόγο. Ακόμα επισήμανε ότι η εμπειρία των ανθρώπων με τον εθισμό «διαμορφώνεται από φόβο, ντροπή και κρίση» και κάλεσε σε ανοιχτές συζητήσεις για να βγει το ζήτημα «από τις σκιές».

Το μήνυμά της σηματοδοτεί την Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τον Εθισμό, που διαρκεί από τις 23 έως τις 30 Νοεμβρίου. Η Κέιτ είναι προστάτιδα του οργανισμού Forward Trust, φιλανθρωπικής οργάνωσης πίσω από την εκστρατεία, που στηρίζει ανθρώπους που αναρρώνουν από εθισμούς.

Έρευνα της IPSOS, που πραγματοποιήθηκε για τον οργανισμό, δείχνει ότι η πλειονότητα των ενηλίκων έχει βιώσει ή γνωρίζει κάποιον που έχει ζήσει με μορφές εξάρτησης.

Στο μήνυμά της, η Κέιτ τόνισε: «Ο εθισμός δεν είναι επιλογή ή προσωπική αποτυχία, αλλά μια σύνθετη κατάσταση ψυχικής υγείας που πρέπει να αντιμετωπίζεται με ενσυναίσθηση και υποστήριξη. Ωστόσο, ακόμη και το 2025, η εμπειρία των ανθρώπων με εθισμό επηρεάζεται από φόβο, ντροπή και κρίση. Αυτό πρέπει να αλλάξει».

Και πρόσθεσε: «Το στίγμα γύρω από όσους αντιμετωπίζουν εθισμό επιτρέπει σε αυτόν να αναπτύσσεται πίσω από κλειστές πόρτες, επηρεάζοντας οικογένειες και κοινότητες και καταστρέφοντας ζωές. Πολλοί από εμάς γνωρίζουμε κάποιον που παλεύει με εθισμό. Τώρα είναι η στιγμή να δείξουμε συμπόνια και αγάπη, ώστε να τους βοηθήσουμε, ή τους φίλους και την οικογένειά τους, να απευθυνθούν σε οργανισμούς όπως ο Forward Trust για στήριξη».

Η Κέιτ, που εγκαινίασε την πρώτη Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τον Εθισμό το 2021 εκ μέρους του οργανισμού, πρόσθεσε:

«Η ανάρρωση είναι δύσκολη, αλλά με τη σωστή θεραπεία είναι δυνατή. Και όλα ξεκινούν με μια συζήτηση, ένα αυτί που ακούει, δείχνει ότι νοιαζόμαστε. Συζητήστε. Μιλώντας ανοιχτά, μπορούμε μαζί να φέρουμε τον εθισμό και τις βλάβες που προκαλεί από τις σκιές στο φως».

Και κατέληξε: «Μπορούμε να αναδιαμορφώσουμε αυτό το ζήτημα με καλοσύνη και κατανόηση, και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και τις οικογένειες που παλεύουν με τον εθισμό να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι τους».