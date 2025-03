Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εκθαμβωτική στην έπαυλη του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έδωσε το παρών στην εκδήλωση «Wags to Riches Gala» που έγινε στην υπερπολυτελή έπαυλη του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

Στην τεράστια έπαυλη του Ντόναλντ Τραμπ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρευρέθηκε στη φιλοζωική εκδήλωση «Wags to Riches Gala».

Σκοπός, ήταν η συγκέντρωση κεφαλαίων για τη διάσωση και την καλή διαβίωση των ζώων.

Όπως φαίνεται από φωτογραφίες της «Daily Mail» από την εκδήλωση, η νέα πρέσβης στην Ελλάδα τράβηξε όλα τα βλέμματα με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα.

Το λουκ της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συμπλήρωσε ένα εξίσου λαμπερό κολιέ με πολύτιμους λίθους.

Kimberly Guilfoyle stuns at Mar-a-Lago bash as she bounces back from break up with Donald Trump Jr. https://t.co/x1vHZOJzEv