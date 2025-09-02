Κόσμος

Η Κίνα επιδεικνύει τη στρατιωτική της ισχύ σε μια πρωτοφανή παρέλαση – Παρόντες Βλαντίμιρ Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Το Πεκίνο οργανώνει μια εντυπωσιακή παρέλαση για τα 80 χρόνια από την ήττα της Ιαπωνίας – Μια επίδειξη δύναμης που θεωρείται πρόκληση προς τη δυτική παγκόσμια τάξη, σύμφωνα με ανάλυση της Guardian
Κινέζοι στρατιώτες σε παρέλαση
Κινέζοι στρατιώτες σε παρέλαση / Vincent Thian / Pool via REUTERS

Η Κίνα παρουσιάζει αυτήν την εβδομάδα τη στρατιωτική και διπλωματική της ισχύ με μια παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν, παρουσία 26 αρχηγών κρατών. Δίπλα στον Σι Τζινπίνγκ, ήδη στο Πεκίνο βρίσκεται ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ συμμετέχουν επίσης οι ηγέτες του Ιράν και της Βόρειας Κορέας. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μιας εκδήλωσης που αποσκοπεί να δείξει τη συμμαχία δυνάμεων εκτός Δύσης. Δυτικοί παρατηρητές χαρακτηρίζουν αυτό το μπλοκ «άξονα αμφισβήτησης», ορατό τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή, όπως γράφει η Guardian σε ανάλυσή της.

Ο Σι Τζινπίνγκ θέλει να αξιοποιήσει την επέτειο αυτή για να παρουσιάσει την Κίνα ως αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στην παγκόσμια τάξη που κυριαρχείται από τη Δύση. Ο κινέζος πρόεδρος υποστηρίζει ότι ο κόσμος πρέπει να γίνει πολυπολικός, με ηγεσία από το Πεκίνο και τη στήριξη χωρών εκτός του δυτικού στρατοπέδου, όπως η Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το στρατιωτικό μήνυμα πίσω από την ιστορική μνήμη

Η παρέλαση, που τιμά τα 80 χρόνια από την παράδοση της Ιαπωνίας, αποτελεί επίσης βιτρίνα για τις τελευταίες εξελίξεις του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, του κινεζικού στρατού. Οι αναλυτές αναμένουν να δουν μαχητικά πέμπτης γενιάς J-20, σύμβολα του εκσυγχρονισμού των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων και της επιθυμίας για τεχνολογική αυτονομία, ακόμη και απέναντι στη Ρωσία.

Κινέζοι στρατιώτες σε παρέλαση
Κινέζοι στρατιώτες σε παρέλαση / Vincent Thian / Pool via REUTERS

Για το Πεκίνο, αυτή η στιγμή μνήμης δεν είναι ουδέτερη. Ο Σι υποβαθμίζει τον ρόλο των δυτικών δυνάμεων στη νίκη του 1945 και προβάλλει τη συμβολή της Κίνας και της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτή η επανερμηνεία της ιστορίας εξυπηρετεί την ενίσχυση της νομιμοποίησης του Κομμουνιστικού Κόμματος σε μια περίοδο που η κινεζική οικονομία δοκιμάζεται και ο εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ εντείνεται.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μιλά στην αρχή της διμερούς συνάντησης με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο
Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μιλά στην αρχή της διμερούς συνάντησης με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο / POOL / Pool via REUTERS

Η Ταϊβάν, η μεγάλη απούσα αλλά ο πραγματικός στόχος

Η σκιά της Ταϊβάν πλανάται πάνω από την τελετή. Ειδικοί που επικαλείται η Guardian εκτιμούν ότι το Πεκίνο θέλει να στείλει ένα σαφές μήνυμα: «κάθε αντίσταση είναι μάταιη». Οι επιδείξεις υπερηχητικών drones ή ναυτικών τεχνολογιών θα μπορούσαν να αποσκοπούν στην αποτροπή μιας αμερικανικής παρέμβασης σε περίπτωση σύγκρουσης γύρω από το νησί.

Για την Ταϊπέι, αντίθετα, η ιστορία αποδεικνύει ότι η επιθετικότητα πάντα αποτυγχάνει απέναντι στην ενότητα. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, υπενθύμισε την Τρίτη ότι τα διδάγματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δείχνουν πως «η ενότητα εξασφαλίζει τη νίκη, ενώ η επιθετικότητα καταλήγει αναπόφευκτα σε αποτυχία».

Κόσμος
