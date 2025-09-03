Συμβαίνει τώρα:
Η Κίνα έζησε φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

Από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο φέτος πολλές περιοχές της Κίνας αντιμετώπισαν έντονα κύματα ζέστης
Ζεστή μέρα στην Κίνα
REUTERS/Maxim Shemetov

«Κάηκε» το φετινό καλοκαίρι η Κίνα με τους κατοίκους να βιώνουν θερμοκρασίες ρεκόρ και πολλά επεισόδια καύσωνα κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ», ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (CMA). «Από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο φέτος πολλές περιοχές της Κίνας αντιμετώπισαν έντονα κύματα ζέστης, με τη μέση θερμοκρασία σε εθνικό επίπεδο να φτάνει τους 22,31° Κελσίου: το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγράφει από το 1961», επεσήμανε.

Το καλοκαίρι του 2024 ήταν το δεύτερο πιο ζεστό, με τη μέση θερμοκρασία σε εθνικό επίπεδο να φτάνει τους 22,30° Κελσίου.

Οι αρχές της Κίνας είχαν προειδοποιήσει τον Ιούλιο για τους κινδύνους που προκαλεί στην υγεία η ζέστη που παρατηρούνταν σε μεγάλες περιοχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ τον Ιούνιο η θερμοκρασία έφτασε σχεδόν τους 40° Κελσίου στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με τη CMA, παρά την προσωρινή πτώση της θερμοκρασίας σε κάποιες περιοχές της Κίνας στα μέσα της εβδομάδας, πόλεις όπως η Σανγκάη θα επηρεαστούν ξανά από υψηλές θερμοκρασίες ως το τέλος της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 35° Κελσίου.

Ο ασιατικός γίγαντας είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η Κίνα έχει δεσμευθεί ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα κορυφωθούν ως το 2023 και η χώρα θα πετύχει την ουδετερότητα άνθρακα ως το 2060.

Κόσμος
