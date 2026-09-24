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Σεισμός 5,4 βαθμών στη Σανλιούρφα της Τουρκίας – Στους δρόμους έντρομοι οι κάτοικοι

Να σημειωθεί ότι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Καντιλί ανακοίνωσε το μέγεθος του σεισμού 5,8 βαθμούς, ωστόσο το AFAD κάνει λόγο για 5,4 βαθμούς
iStock
iStock
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Ισχυρός σεισμός 5,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (24.09.2026) στην Τουρκία αναστατώνοντας τους κατοίκους.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο την περιοχή Καρακιοπρού της Σανλιούρφα στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Από τη δόνηση δεν λίγοι οι άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους στο Ντιγιαρμπακίρ, τη Σανλιούρφα, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ, καθώς πρόκειται για περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ.

Να σημειωθεί ότι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Καντιλί ανακοίνωσε το μέγεθος του σεισμού 5,8 βαθμούς, ωστόσο το AFAD κάνει λόγο για 5,4 βαθμούς.

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα Χασάν Σιλντάκ εξέφρασε τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση και ανέφερε πως «από την πρώτη επιτόπια επιθεώρηση, προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες ζωών ή καταστροφές. (…) Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται».

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