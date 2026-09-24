Σεισμός 5,4 βαθμών στη Σανλιούρφα της Τουρκίας – Στους δρόμους έντρομοι οι κάτοικοι

Ισχυρός σεισμός 5,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (24.09.2026) στην Τουρκία αναστατώνοντας τους κατοίκους.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο την περιοχή Καρακιοπρού της Σανλιούρφα στη νοτιοανατολική Τουρκία.

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Από τη δόνηση δεν λίγοι οι άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους στο Ντιγιαρμπακίρ, τη Σανλιούρφα, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ, καθώς πρόκειται για περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ.

#Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde olan 5.4 büyüklüğünde deprem anı pic.twitter.com/KG669jAhgb — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) September 24, 2026

🟥 Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ilde hissedildi!



Güneydoğu'da meydana gelen deprem nedeniyle zeminde çatlama meydana geldi pic.twitter.com/XAWZTVIBZe — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) September 24, 2026

🔴Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında pic.twitter.com/pnY4YZO0Fm — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) September 24, 2026

Να σημειωθεί ότι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Καντιλί ανακοίνωσε το μέγεθος του σεισμού 5,8 βαθμούς, ωστόσο το AFAD κάνει λόγο για 5,4 βαθμούς.

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα Χασάν Σιλντάκ εξέφρασε τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση και ανέφερε πως «από την πρώτη επιτόπια επιθεώρηση, προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες ζωών ή καταστροφές. (…) Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται».