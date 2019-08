Η κίνηση του Τζόνσον μπροστά στον Μακρόν που ξάφνιασε: Γκάφα ή αστείο;

Η συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τον Μπόρις Τζόνσον με αντικείμενο το Brexit, πέρασε ήδη στην ιστορία, με μάλλον πενιχρά αποτελέσματα για τον Βρετανό πρωθυπουργό που προσδοκούσε μια νέα συμφωνία, χωρίς το «αγκάθι» του backstop για την Ιρλανδία, με τον Γάλλο Πρόεδρο να τονίζει πως η σταθερότητα της Ιρλανδίας είναι ουσιώδης.

Όμως τις εντυπώσεις έκλεψε μια διφορούμενη κίνηση του Μπορίς Τζόνσον στο τετ-α-τετ με τον Μακρόν κι ενώ οι κάμερες ήταν ακόμη μέσα στα Ηλύσια Πεδία.

Ο Τζόνσον εμφανίζεται να βάζει το πόδι του πάνω στο τραπέζι που βρισκόταν ανάμεσα στον ίδιο και τον Εμανουέλ Μακρόν!

Κίνηση δήθεν «άνεσης»; Γκάφα; Ή κάτι άλλο; Οι ερμηνείες ποικίλουν. Σίγουρα όμως η φωτογραφία που δημοσιοποίησε το πρακτορείο Reuters κάνει τον γύρο του κόσμου και σχολιάζεται ποικιλοτρόπως.

Χαρακτηριστικό το σχόλιο που ακολουθεί: «Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Δεν είναι όμορφο!» αναφέρει ο χρήστης του Twitter.

Ένας άλλος γράφει στην ίδια ανάρτηση: «Πολύ διπλωματικό».

Λίγο αργότερα όμως ο χρήστης που έκανε την αρχική ανάρτηση «διορθώνει», αναφέροντας πως ίσως η εικόνα δεν είναι τόσο άσχημη όσο φαινόταν αρχικά.

Για του λόγου το αληθές παραθέτει και το βίντεο, που περιλαμβάνει το επίμαχο στιγμιότυπο. Σε αυτό φαίνονται Μακρόν και Τζόνσον να αστειεύονται. Μοιάζει μάλιστα ο Μακρόν να λέει στον Τζόνσον πως το τραπέζι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως υποπόδιο, με τον Τζόνσον να … σπεύδει να το δοκιμάσει!

Perhaps not as bad as first appeared.

(But Macron surely knew, as Johnson should have done, that the cameras would click as soon as that foot was placed on the table!).https://t.co/5m3QhjE1uz — Kevin O'Higgins, S.J. (@kevinohigginssj) August 22, 2019

Η ισπανική El Pais φιλοξενεί το στιγμιότυπο, χωρίς σχόλιο.

Macron avisa a Johnson de que no hay tiempo para renegociar el Brexit | Internacional | EL PAÍS https://t.co/nUDbyad2cU — Señor X (@SeorX80576265) August 22, 2019

Άλλος χρήστης του Twitter επιμένει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός «απλώθηκε» κι έβαλε το πόδι στο τραπέζι, ενώ στη συνέχεια θα παραπονεθεί για το πώς ο Μακρόν δεν τον σεβάστηκε.

Boris "Trump Jr" Johnson inside the Elysee, manspreading, putting his feet on the furniture, while wearing a very long tie. Later he will whine and cry about how Macron disrespected him. https://t.co/Wriho1D1HF — "CRAZY" Facts Do Matter (@WilDonnelly) August 22, 2019

Ο ίδιος ο Μακρόν ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό το αμέσως προηγούμενο ή επόμενο πλάνο σημειώνοντας πως η επίσκεψη του Τζόνσον στο Παρίσι σηματοδοτεί ότι οι σχέσεις Γαλλίας – Βρετανίας είναι ουσιώδεις και ακλόνητες και καλεί τον Τζόνσον να συνεργαστούν για τη διατήρηση αυτών των σχέσεων.