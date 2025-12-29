Η κόλαση της Ρόμι Γκονέν στη Γάζα: «Μου ξέσκιζαν τα ρούχα ενώ ήμουν γυμνή – φοβόμουν ότι ήμουν έγκυος»

Η Ρόμι Γκονέν, 25 ετών, πρώην Ισραηλινή όμηρος, σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της για την εφιαλτική αιχμαλωσία της στη Γάζα, όπου υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και φοβόταν ότι είχε μείνει έγκυος.

Η νεαρή γυναίκα είχε απαχθεί από τρομοκράτες της Χαμάς κατά τη διάρκεια του μουσικού φεστιβάλ Nova και κρατήθηκε όμηρος για 471 ημέρες, μέχρι την απελευθέρωσή της τον Ιανουάριο στο πλαίσιο της δεύτερης κατάπαυσης πυρός στη Γάζα.

Σε συνέντευξή της, περιέγραψε λεπτομερώς την κακοποίηση που υπέστη, μεταξύ άλλων τον τρόμο από τον πρώτο βιασμό ενώ ήταν αναίσθητη και τη στιγμή που ένας από τους επιτιθέμενους «ξεχείλιζε από χαρά» βλέποντάς την να κλαίει κατά τη διάρκεια 30λεπτου βασανιστηρίου.

«Ένας άνδρας άρχισε να μου ξεσκίζει όλα τα ρούχα. Άλλος μου έβγαλε τα παπούτσια, κάποιος άλλος τα σκουλαρίκια. Ήμουν γυμνή και απλώς εκεί, σαν να βλέπω τον εαυτό μου από πάνω…»

Η φρίκη συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νοσοκομείο: «Ήμουν χτυπημένη, χωρίς δύναμη, και με άγγιζαν ταυτόχρονα περίπου 15 άνθρωποι… Δεν είχα κανένα έλεγχο πάνω τους».

Η Ρόμι περιέγραψε πώς την γδύσανε και την κακοποίησαν ενώ βρισκόταν σε κρεβάτι νοσοκομείου, πώς ένας «νοσοκόμος» την παρενόχλησε ενώ έκανε ντους, και πώς αναγκάστηκε να ζήσει υπό συνεχή φόβο και σεξουαλική βία για εβδομάδες. Η φρίκη συνεχίστηκε σε διαμερίσματα της Γάζας, όπου οι απαγωγείς την παρακολουθούσαν, την απειλούσαν και την κακοποιούσαν ξανά και ξανά.

«Μπήκε μαζί μου στο ντους, γιατί είναι νοσοκόμος και θα με βοηθήσει. Ήμουν τραυματισμένη και χωρίς δύναμη. Μου πήρε τα πάντα… Και μετά έπρεπε να συνεχίσω να ζω μαζί του στο σπίτι».

Η Γκονέν αναγκάστηκε επίσης να συμμετάσχει σε προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς, ενώ οι απειλές και η σεξουαλική κακοποίηση συνεχίζονταν καθημερινά:

«Κάθε βράδυ κοιμόμουν δίπλα του με όπλο κάτω από το μαξιλάρι και Καλάσνικοφ δίπλα μου. Ρωτούσε συνέχεια: “Με ποιον κοιμήθηκες; Πότε κοιμήθηκες;”».

«Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται στο σώμα σου μέχρι να βρεθείς σε αυτή την κατάσταση», εξομολογείται στη συνέχεια η Ρόμι.

Ο φόβος της ότι ήταν έγκυος την είχε κάνει να χάσει τον ύπνο της:

«Δεν είχα περίοδο και όλοι τρόμαξαν. Ο μεγαλύτερος φόβος μου ήταν ότι μπορεί να μου είχαν κάνει κάτι τους πρώτους τρεις μέρες ή στο νοσοκομείο και να μην το ήξερα. Μου έφεραν τεστ εγκυμοσύνης – ήταν αρνητικό».

Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της, η Ρόμι αναγκάστηκε να συμμετάσχει σε προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς, ενώ ο φόβος ότι είχε μείνει έγκυος την συνόδευε συνεχώς.

Η απελευθέρωσή της έγινε μαζί με άλλους ομήρους στις 19 Ιανουαρίου 2025.