Κόσμος

Η Κριστίν Λαγκάρντ αποχώρησε από δείπνο στο Ντάβος: Δεν άντεξε τα σχόλια για την Ευρώπη από τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου

Ο διευθύνοντας σύμβουλο της BlackRock τερμάτισε το δείπνο πριν το επιδόρπιο, μετά το περιστατικό με τις διαμαρτυρίες, καθώς οι καλεσμένοι άρχισαν να αποχωρούν
Η Κριστίν Λαγκάρντ
REUTERS/Heiko Becker/File Photo

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ αποχώρησε από ένα δείπνο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) κατά τη διάρκεια της ομιλίας του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος επέκρινε την Ευρώπη, και οι διοργανωτές ακύρωσαν την εκδήλωση πριν από το επιδόρπιο, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Κατά τη διάρκεια ενός αποσπάσματος έντονης κριτικής που άσκησε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ κατά της Ευρώπης, το οποίο προκάλεσε διαμαρτυρίες στο δείπνο την Τρίτη το βράδυ, ανέφερε μία από τις πηγές που ενημερώθηκε για το συμβάν.

Το δείπνο διοργανώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της BlackRock, Larry Fink, ως συνπρόεδρο του WEF, για όλα τα σημαντικά μέλη του φόρουμ, μαζί με αρχηγούς κρατών και άλλους αξιωματούχους, σύμφωνα με πρόσωπο που είχε προσκληθεί σε αυτό.

Στο δείπνο προσκλήθηκαν μερικές εκατοντάδες άτομα. Ο Fink τερμάτισε το δείπνο πριν το επιδόρπιο, μετά το περιστατικό με τις διαμαρτυρίες, καθώς οι καλεσμένοι άρχισαν να αποχωρούν, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει την είδηση. Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ και το WEF δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα της Reuters για σχόλιο.

Η απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία συνάντησε σφοδρή και συναισθηματική αντίδραση από τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
319
158
112
74
69
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τραμπ προσκάλεσε τον πάπα να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» - Επιφυλακτικό το Βατικανό
Η τελική απόφαση της Αγίας Εδρας αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς ενδεχόμενη συμμετοχή του ποντίφικα θα προσέδιδε ιδιαίτερο διεθνές και συμβολικό βάρος στη νέα αυτή αμερικανική πρωτοβουλία
Ο πάπας Λέων
«Χρυσός Θόλος» του Τραμπ: Η κλεμμένη ιδέα από το Ισραήλ, οι διαφορές με το Iron Dome και ο ρόλος της Γροιλανδίας στην αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ
Το εξοπλιστικό πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου που εκτός από δισεκατομύρια δολάρια μπορεί να «κοστίσει» και παραδοσιακές συμμαχίες των ΗΠΑ εντός NATO
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας παρουσιάζει τον «Χρυσό Θόλο» στον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο
Newsit logo
Newsit logo