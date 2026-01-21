Η Κριστίν Λαγκάρντ αποχώρησε από δείπνο στο Ντάβος: Δεν άντεξε τα σχόλια για την Ευρώπη από τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ αποχώρησε από ένα δείπνο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) κατά τη διάρκεια της ομιλίας του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος επέκρινε την Ευρώπη, και οι διοργανωτές ακύρωσαν την εκδήλωση πριν από το επιδόρπιο, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Κατά τη διάρκεια ενός αποσπάσματος έντονης κριτικής που άσκησε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ κατά της Ευρώπης, το οποίο προκάλεσε διαμαρτυρίες στο δείπνο την Τρίτη το βράδυ, ανέφερε μία από τις πηγές που ενημερώθηκε για το συμβάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δείπνο διοργανώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της BlackRock, Larry Fink, ως συνπρόεδρο του WEF, για όλα τα σημαντικά μέλη του φόρουμ, μαζί με αρχηγούς κρατών και άλλους αξιωματούχους, σύμφωνα με πρόσωπο που είχε προσκληθεί σε αυτό.

Στο δείπνο προσκλήθηκαν μερικές εκατοντάδες άτομα. Ο Fink τερμάτισε το δείπνο πριν το επιδόρπιο, μετά το περιστατικό με τις διαμαρτυρίες, καθώς οι καλεσμένοι άρχισαν να αποχωρούν, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει την είδηση. Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ και το WEF δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα της Reuters για σχόλιο.

Η απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία συνάντησε σφοδρή και συναισθηματική αντίδραση από τους Ευρωπαίους ηγέτες.