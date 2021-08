«Θύμα» χάκερ έπεσε η πλατφόρμα blockchain Poly Network, από την οποία απέσπασαν κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 600 εκατ. δολαρίων. Πρόκειται για την μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του bitcoin, τον «χώρο» δηλαδή της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης.

Την είδηση για την κλοπή των 600 εκατ. δολαρίων σε bitcoin επιβεβαίωσε η ίδια η εταιρεία, με ανάρτησή της στα social media της. Όπως αναφέρει, χάκερ εκμεταλλεύθηκαν ένα κενό στο σύστημά της και έκλεψαν χιλιάδες ψηφιακά νομίσματα και δεκάδες χιλιάδες λογαριασμοί επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση.

Σε ανοιχτή επιστολή της προς τους δράστες η Poly Network επισημαίνει: «Το ποσό που κλέψατε είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην ιστορία της Defi (Decentralized finance). Οι αρχές σε οποιαδήποτε χώρα θα το θεωρήσουν μεγάλο οικονομικό έγκλημα και θα ασκηθεί εναντίον σας δίωξη. Τα χρήματα που κλέψατε είναι από δεκάδες χιλιάδες μέλη της κοινότητας των κρυπτονομισμάτων, δηλαδή από απλούς πολίτες».

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εταιρείας εκλάπησαν Ether αξίας 267 εκατ. δολαρίων, Binance αξίας 252 εκατ. δολαρίων και USDC αξίας 85 εκατ. δολαρίων. Η συνολική αξία των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων – σύμφωνα με τις τιμές τους την Τρίτη το πρωί – ξεπερνά τα 600 εκατ. δολάρια.

Important Notice:

We are sorry to announce that #PolyNetwork was attacked on @BinanceChain @ethereum and @0xPolygon Assets had been transferred to hacker’s following addresses:

ETH: 0xC8a65Fadf0e0dDAf421F28FEAb69Bf6E2E589963

BSC: 0x0D6e286A7cfD25E0c01fEe9756765D8033B32C71