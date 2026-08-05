Η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της με βουτιά στην πισίνα και χορό με τιάρα

Η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασε τα γενέθλια της με τον πιο χαρούμενο και ανέμελο τρόπο και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές όμορφες στιγμές από την ξεχωριστή ημέρα της. Η δούκισσα του Σάσεξ έκλεισε τα 45 και δεν έκρυψε τη χαρά της.

Για τα γενέθλια της, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε δύο αναρτήσεις στο Instagram. Στην πρώτη τη βλέπουμε να κάνει μια βουτιά στην πισίνα, κρατώντας μια μεγάλη αρμαθιά από μπαλόνια, ενώ συνόδευσε τη φωτογραφία με το μήνυμα: «Σας ευχαριστώ για την αγάπη που μου δώσατε για τα γενέθλιά μου».

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Λίγο αργότερα, δημοσίευσε και ένα βίντεο από το σπίτι όπου ζει με τον πρίγκιπα Χάρι. Σε αυτό εμφανίζεται να χορεύει χαμογελαστή φορώντας μια τιάρα στο κεφάλι, σε μια παιχνιδιάρικη στιγμή που θύμισε σε πολλούς τις ημέρες της ως δούκισσα του Σάσεξ.

Στο βίντεο ακούγεται το γνωστό τραγούδι των γενεθλίων, ενώ πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατήσει τα γέλια του. Μάλιστα, ακούγεται να λέει «ω, Θεέ μου», καθώς παρακολουθεί τον αυθόρμητο χορό της συζύγου του.

Οι αναρτήσεις της συγκέντρωσαν χιλιάδες ευχές και μηνύματα αγάπης από τους θαυμαστές της, με πολλούς να σχολιάζουν πόσο χαρούμενη, αυθεντική και χαλαρή έδειχνε σε αυτή τη σημαντική ημέρα της ζωής της.