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Βίντεο σοκ από την Ουκρανία: Drone καταδιώκει άμαχο και τον τραυματίζει – «Η Ρωσία κάνει σαφάρι ανθρώπων», καταγγέλλει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητεί ενίσχυση της διεθνούς πίεσης και των εγγυήσεων ασφαλείας
Ρωσικό drone καταδιώκει άμαχο στη Χερσώνα
Ρωσικό drone καταδιώκει Ουκρανό άμαχο στη Χερσώνα (Πηγή φωτογραφίας: video grab / @ZelenskyyUa)
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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο από τη Χερσώνα, το οποίο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, καταγράφει τη στιγμή που drone της Ρωσίας καταδιώκει έναν άμαχο στην Ουκρανία και τον τραυματίζουν. Με αφορμή τις εικόνες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά της Μόσχας, κάνοντας λόγο για συστηματική στοχοποίηση αμάχων.

Το περιστατικό, το οποίο δημοσιοποίησαν ουκρανικές πηγές, επανέφερε στο προσκήνιο τη χρήση drones στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υποστηρίζει ότι ανάλογες επιθέσεις αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο στη Χερσώνα και να κατηγορεί τις ρωσικές δυνάμεις ότι πραγματοποιούν «σαφάρι ανθρώπων».

Στο βίντεο διακρίνεται ένας πλανόδιος πωλητής οπωροκηπευτικών να αντιλαμβάνεται ότι έχει γίνει στόχος του drone και να προσπαθεί να βρει κάλυψη πίσω από το φορτηγάκι του.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αρχίζει να τρέχει πανικόβλητος γύρω από το όχημα, επιχειρώντας να ξεφύγει, μέχρι τη στιγμή που το drone εκρήγνυται δίπλα του, τραυματίζοντάς τον.

«Η Ρωσία έχει χάσει κάθε όριο»

Σε μακροσκελή ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο τραυματισμός του άνδρα προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό που πυροδοτήθηκε από το drone, ενώ κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι δημοσιοποίησαν οι ίδιες το σχετικό υλικό.

«Ο κόσμος πρέπει να δει αυτή την πραγματικότητα. Πρέπει να δει κάθε στοιχείο που αποδεικνύει ότι η Ρωσία έχει χάσει κάθε όριο και ότι οι στρατιώτες της αντλούν ικανοποίηση από τη δολοφονία και την κακοποίηση αμάχων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ισχυρίστηκε ακόμη ότι αντίστοιχες επιθέσεις με drones καταγράφονται σχεδόν καθημερινά στη Χερσώνα, κάνοντας λόγο για μια οργανωμένη τακτική εκφοβισμού του άμαχου πληθυσμού.

Έκκληση Ζελένσκι για μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι χωρίς ουσιαστική διεθνή πίεση προς τη Ρωσία, περιορισμό των στρατιωτικών της δυνατοτήτων και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη.

Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει τη στρατιωτική και πολιτική στήριξη προς την Ουκρανία, ώστε, όπως είπε, η Μόσχα να αναγκαστεί να εγκαταλείψει την τακτική της κλιμάκωσης μέσω της χρήσης drones.

Κάλεσμα για κοινό μέτωπο

Στην ίδια παρέμβαση, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι ο πόλεμος δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αλλά συνολικά την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Στο πλαίσιο αυτό απηύθυνε έκκληση για στενότερη συνεργασία χωρών όπως η Φινλανδία, η Πολωνία, τα κράτη της Βαλτικής, η Ρουμανία, η Μολδαβία, το Καζακστάν και οι χώρες του Νοτίου Καυκάσου, με στόχο την ενίσχυση των εγγυήσεων ασφαλείας και τη διαμόρφωση συνθηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

«Η ειρήνη απαιτεί συνεργασία όλων όσοι πραγματικά την εκτιμούν. Ευχαριστώ όλους όσοι στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας», κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος.

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