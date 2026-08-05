Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: «Ανοίξτε το Στενό του Ορμούζ ή θα πληρώσετε ακριβά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι είτε τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν «πολύ σύντομα», είτε η Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ δυνατά» πλήγματα.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Καλιφόρνια, ότι οι επαφές με το Ιράν εξελίσσονται θετικά και επανέλαβε πως η ιρανική πλευρά επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ρωτήθηκε για τον πόλεμο, που συνεχίζεται εδώ και περισσότερους από πέντε μήνες, απάντησε πως «έχω χρόνο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν βιάζεται να προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το Ομάν και το Ιράν συζητούν μια προσωρινή συμφωνία διάρκειας 60 ημερών, η οποία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις.

Με βάση το σχέδιο που εξετάζεται, όλα τα πλοία που θα εισέρχονται στα Στενά του Ορμούζ θα κινούνται μέσω της βόρειας διαδρομής, μέσα από τα ιρανικά χωρικά ύδατα. Αντίστοιχα, όσα θα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, χωρίς να επιβάλλονται χρεώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου των 60 ημερών προβλέπεται επίσης να γίνει αποναρκοθέτηση του θαλάσσιου διαδρόμου ανάμεσα στις δύο χώρες, μέχρι να επιτευχθεί μια οριστική συμφωνία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τελική συμφωνία και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε δηλώσει στο CNBC ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία ακόμη και μέσα σε μία ή δύο ημέρες, ώστε να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ και να ξεκινήσει η αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Παρά τις διπλωματικές επαφές, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Μάλιστα, η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO ανακοίνωσε ότι πλοίο στην περιοχή χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, γεγονός που δείχνει ότι ο κίνδυνος παραμένει υψηλός.