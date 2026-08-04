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Συνέλαβαν Τουρκάλα ηθοποιό που αποκάλυψε ότι το κολιέ που φοράει είναι δονητής – «Το έχω πάντα πρόχειρο»

«Μου αρέσει να το έχω πάντα μαζί όταν ανεβαίνει η λίμπιντό μου» λέει η ηθοποιός και πρώην μοντέλο Μπενού Γκερεντέ
Η 54χρονη Τουρκάλα ηθοποιός Μπενού Γκερεντέ επιδεικνύει το ερωτικό βοήθημα που φοράει στον λαιμό
Η 54χρονη Τουρκάλα ηθοποιός Μπενού Γκερεντέ επιδεικνύει το ερωτικό βοήθημα που φοράει στον λαιμό / πηγή φωτογραφίας Χ
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Η γνωστή Τουρκάλα ηθοποιός και πρώην μοντέλο Μπενού Γκερεντέ παρουσίασε σε podcast στο YouTube ένα κολιέ-δονητή που – όπως είπε – δεν τον αποχωρίζεται σχεδόν ποτέ. Η επιλογή της 54χρονης φαίνεται ότι δεν άρεσε στις αρχές της γειτονικής χώρας οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη της καλλιτέχνιδας.

Η Bennu Gerede συνελήφθη και βρέθηκε αντιμέτωπη με δικαστική έρευνα στην Κωνσταντινούπολη, αφότου η δημοφιλής Τουρκάλα ηθοποιός εμφανίστηκε στα social media με ένα αξεσουάρ-κρεμαστό λαιμού το οποίο λειτουργεί ως φορητός δονητής.

Η 54χρονη δήλωσε, μάλιστα, χιουμοριστικά ότι το έχει μαζί της για την τόνωση της λίμπιντο.

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης θεώρησε την επίδειξη «απρεπή», με αποτέλεσμα η Γκερεντέ να κρατηθεί προσωρινά και να αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Οι τουρκικές αρχές σχημάτισαν δικογραφία με την κατηγορία της «ασέλγειας / προσβολής της δημόσιας αιδούς», διώκοντας τη γνωστή ηθοποιό ποινικά με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης, ενώ ζήτησαν και το «κατέβασμα» του σχετικού βίντεο.

«Πρόκειται για ένα προϊόν για ενήλικες. Μου αρέσει να το έχω πάντα πρόχειρο όταν ανεβαίνει η λίμπιντό μου. Μπορώ να το χρησιμοποιώ άνετα ακόμα και στην τουαλέτα ή ενώ οδηγώ», αποκάλυψε σε podcast στο YouTube.

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