Συνέλαβαν Τουρκάλα ηθοποιό που αποκάλυψε ότι το κολιέ που φοράει είναι δονητής – «Το έχω πάντα πρόχειρο»

Η γνωστή Τουρκάλα ηθοποιός και πρώην μοντέλο Μπενού Γκερεντέ παρουσίασε σε podcast στο YouTube ένα κολιέ-δονητή που – όπως είπε – δεν τον αποχωρίζεται σχεδόν ποτέ. Η επιλογή της 54χρονης φαίνεται ότι δεν άρεσε στις αρχές της γειτονικής χώρας οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη της καλλιτέχνιδας.

Η Bennu Gerede συνελήφθη και βρέθηκε αντιμέτωπη με δικαστική έρευνα στην Κωνσταντινούπολη, αφότου η δημοφιλής Τουρκάλα ηθοποιός εμφανίστηκε στα social media με ένα αξεσουάρ-κρεμαστό λαιμού το οποίο λειτουργεί ως φορητός δονητής.

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Η 54χρονη δήλωσε, μάλιστα, χιουμοριστικά ότι το έχει μαζί της για την τόνωση της λίμπιντο.

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης θεώρησε την επίδειξη «απρεπή», με αποτέλεσμα η Γκερεντέ να κρατηθεί προσωρινά και να αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Οι τουρκικές αρχές σχημάτισαν δικογραφία με την κατηγορία της «ασέλγειας / προσβολής της δημόσιας αιδούς», διώκοντας τη γνωστή ηθοποιό ποινικά με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης, ενώ ζήτησαν και το «κατέβασμα» του σχετικού βίντεο.

54 yaşındaki oyuncu Bennu Gerede, vibratörünü koynunda taşıdığını açıkladı:



"Bazı günlerde seksüel dürtülerim artıyor. Her an uygulayabileceğim kolay bir çözüm sunuyor bana." pic.twitter.com/yU9599nUOB — 23 DERECE (@yirmiucderece) August 2, 2026

Bennu Gerede, boynundaki kolyenin sırrını anlattı:



“Yetişkinlere yönelik bir ürün. Libidom yükseldiğinde elimin altında olmasını seviyorum. Tuvalette ya da araba kullanırken bile rahatlıkla kullanabiliyorum.” pic.twitter.com/TBWTb0d9hP — Kulis Magazin (@kulis_magazin) August 2, 2026

«Πρόκειται για ένα προϊόν για ενήλικες. Μου αρέσει να το έχω πάντα πρόχειρο όταν ανεβαίνει η λίμπιντό μου. Μπορώ να το χρησιμοποιώ άνετα ακόμα και στην τουαλέτα ή ενώ οδηγώ», αποκάλυψε σε podcast στο YouTube.