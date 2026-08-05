Ντόναλντ Τραμπ: Συνελήφθη ένοπλος σε γήπεδο γκολφ στην Καλιφόρνια πριν την επίσκεψη του προέδρου

Συναγερμός σήμανε στην Καλιφόρνια, καθώς ένας ένοπλος συνελήφθη σε γήπεδο γκολφ που ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ, μόλις δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου.

Οι αστυνομικοί θεώρησαν ύποπτες τις κινήσεις του 38χρονου ένοπλου, καθώς τον είδαν να περιφέρεται στον χώρο του γηπέδου του Ντόναλντ Τραμπ, να τραβά φωτογραφίες και βίντεο και να παρακολουθεί τις προετοιμασίες και τα μέτρα ασφαλείας ενόψει της επίσκεψης του προέδρου.

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Η σύλληψη έγινε το απόγευμα της Κυριακής 02.08.2026 στο γήπεδο γκολφ στη Ράντσο Πάλος Βέρδες, κοντά στο Λος Άντζελες. Δύο ημέρες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στον ίδιο χώρο για να συμμετάσχει σε δείπνο συγκέντρωσης χρημάτων που διοργάνωσε η Εθνική Επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 38χρονος, Τζανίν Τζον Τέιλ, είχε πάνω του γεμιστήρα με 16 σφαίρες. Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητό του, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη ένα γεμάτο πιστόλι και δεύτερο γεμιστήρα με πυρομαχικά.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και στο σπίτι του, σε προάστιο του Λος Άντζελες, όπου οι αστυνομικοί μαζί με πράκτορες του FBI εντόπισαν τουφέκι εφόδου, ακόμη ένα πιστόλι, αλεξίσφαιρο γιλέκο, γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας, δύο ασυρμάτους, αλλά και σημειωματάρια με περιεχόμενο που χαρακτηρίστηκε «ανησυχητικό».

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Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της εισαγγελίας του Λος Άντζελες, η οποία θα αποφασίσει αν θα απαγγελθούν κατηγορίες στον 38χρονο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γίνει επανειλημμένα στόχος αποπειρών δολοφονίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου του 2024, αλλά και μετά την επιστροφή του στην προεδρία, με πιο πρόσφατο το περιστατικό στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.