ΗΠΑ: Τρίχρονο κοριτσάκι παγιδεύτηκε σε παιδική κουζίνα και πέθανε

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα τρίχρονο παιδί στις ΗΠΑ, όταν υπέστη ασφυξία παγιδεύοντας το κεφάλι του σε παιδική κουζίνα, ενώ φέρεται να προσπαθούσε να ανασύρει παιχνίδια που είχαν πέσει στο εσωτερικό της. Την υπόθεση φέρνει στο φως δημοσίευμα της εφημερίδας Sun.

Σύμφωνα με τη Sun, το περιστατικό σημειώθηκε σε σπίτι μπέιμπι σίτερ στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όπου το παιδί υπέστη σοβαρή ασφυξία όταν εγκλωβίστηκε στην κατασκευή με τα παιχνίδια. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και τη διακομιδή του σε νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του τέσσερις ημέρες αργότερα.

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Η αστυνομία του Μπόιντον Μπιτς ανέφερε ότι οι Αρχές κλήθηκαν λίγο μετά τις 11 το πρωί της 23ης Ιουλίου του 2026 στην κοινότητα Meadows of Boynton Beach, έπειτα από αναφορά για παιδί που δεν είχε τις αισθήσεις του και δεν ανέπνεε.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο άρχισαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, ενώ λίγο αργότερα πυροσβέστες μετέφεραν το παιδί σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Το τρίχρονο κατέληξε στις 27 Ιουλίου 2026, όπως επιβεβαίωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Μπόιντον Μπιτς.

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Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Sun, το παιδί και ένα αδελφάκι του φιλοξενούνταν στο σπίτι της μπέιμπι σίτερ όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Η μπέιμπι σίτερ φέρεται να είχε αποχωρήσει από το σπίτι, αφήνοντας τα παιδιά υπό την επίβλεψη του συζύγου της. Εκείνος, σύμφωνα με όσα αναφέρει η αστυνομία, βρισκόταν στον επάνω όροφο, ενώ τα παιδιά έπαιζαν στο ισόγειο.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, κατέβαινε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ελέγχει τα παιδιά και να τους δίνει φαγητό. Σε έναν από αυτούς τους ελέγχους εντόπισε το τρίχρονο με το κεφάλι εγκλωβισμένο στην παιδική κουζίνα.

Ο άνδρας απεγκλώβισε το παιδί και άρχισε αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, έως ότου έφτασαν στο σημείο οι διασώστες.

Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.