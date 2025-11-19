Κόσμος

Η Μελάνια Τραμπ με «συμβολικό» σμαραγδί στράπλες φόρεμα, με εξώπλατο η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο στο δείπνο με τον μπιν Σαλμάν

Έκλεψαν τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις τους Μελάνια και Τζορτζίνα Ροντρίγκες
Η Μελάνια Τραμπ
Η Μελάνια Τραμπ με συμβολικό σμαραγδί φόρεμα υποδέχτηκε τον Μπιν Σαλμάν / Photo by Chip Somodevilla / Getty Images

Τη διπλωματία της μόδας επιστράτευσε για άλλη μία φορά η Μελάνια Τραμπ που έκλεψε τις εντυπώσεις το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου, φορώντας ένα εντυπωσιακό στράπλες φόρεμα σε σμαραγδί χρώμα που παραπέμπει στη σημαία της Σαουδικής Αραβίας – κατά το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και συγκεκριμένα στην ανατολική πτέρυγα, προς τιμήν του Πρίγκιπα Διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τη Μελάνια, ανακοίνωσε την αναβάθμιση της Σαουδικής Αραβίας σε «μείζονα σύμμαχο εκτός ΝΑΤΟ», καθώς και την υπογραφή ενός νέου στρατηγικού αμυντικού συμφώνου -ένα καθεστώς που μέχρι σήμερα έχει αποδοθεί σε μόλις 20 χώρες και στην Ταϊβάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε επίσης τον Μπιν Σαλμάν για τη δέσμευσή του να επενδύσει 1 τρισ. δολάρια στις ΗΠΑ.

Η Μελάνια έδειχνε πανέμορφη μέσα στο στράπλες σμαραγδί φόρεμα ενώ όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες δεν σταμάτησε να κρατάει το χέρι του συζύγου της και αμερικανού προέδρου, τη στιγμή που το μαύρο όχημα του Σαουδάραβα πρίγκιπα έφτασε στην είσοδο.

Σύμφωνα με την DailyMail, το σμαραγδί φόρεμα είναι δημιουργία του Elie Saab αξίας 3.350 δολαρίων, ερμηνεύτηκε από πολλούς ως μια προσεκτικά υπολογισμένη χειρονομία υποστήριξης προς τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Μελάνια και Ντόναλντ Τραμπ
Με στράπλες σμαραγδί φόρεμα η Μελάνια Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque
Μελάνια και Ντόναλντ Τραμπ
Μελάνια και Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Tom Brenner
Μελάνια και Ντόναλντ Τραμπ
Το σμαραγδί φόρεμα της Μελάνια, / REUTERS / Kevin Lamarque


Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν παρευρέθηκε στο δείπνο χωρίς συνοδεία οικείων μελών της οικογένειας, αλλά μαζί του βρισκόταν υψηλόβαθμη σαουδαραβική αντιπροσωπεία και κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, ανάμεσά τους και ο Έλον Μασκ – για τον οποίο η εμφάνιση αυτή σηματοδότησε την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο μετά τη θεαματική ρήξη του με τον Τραμπ τον περασμένο Ιούνιο.

Στο πολυτελές δείπνο παρευρέθηκαν επίσης ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, καθώς και μέλη της οικογένειας Τραμπ και εξέχουσες πολιτικές και δημοσιογραφικές προσωπικότητες, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον και οι δημοσιογράφοι του Fox News, Μπρετ Μπάιερ και Μαρία Μπαρτιρόμο.


Στην επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνοδευόταν από την αρραβωνιαστικιά του Τζορτζίνα Ροντρίγκες, που για την περίσταση, επέλεξε ένα μπλε μεταξωτό φόρεμα με ουρά και σούρες στο μπροστινό μέρος και κλειστό μέχρι τον λαιμό – ωστόσο όλη η πλάτη της ήταν έξω.

