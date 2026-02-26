Η Μέριλ Στριπ θα υποδυθεί τη Ζιζέλ Πελικό σε αμερικανική σειρά

Best seller μέσα σε λίγες ημέρες από την κυκλοφορία της αναδείχθηκε στη Γαλλία η αυτοβιογραφία της 73χρονης Ζιζέλ Πελικό με τίτλο «Et la joie de vivre», που κυκλοφόρησε στις 17 Φεβρουαρίου από τον εκδοτικό οίκο Flammarion και αναμένεται να γίνει σειρά με πρωταγωνίστρια της Μέριλ Στριπ.

Η ιστορία της Ζιζέλ Πελικό, της γυναίκας που επί 10 χρόνια ο σύζυγός της τη νάρκωνε και καλούσε αγνώστους για να την βιάζουν ενώ εκείνος βιντεοσκοπούσε τις πράξεις, αναμένεται να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη με την Μέριλ Στριπ να την ενσαρκώνει.

Με περισσότερα από 63.000 αντίτυπα να έχουν πωληθεί την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας, το βιβλίο της γυναίκας – σύμβολο κατά της σεξουαλικής βίας, κατέκτησε την πρώτη θέση στις λίστες πωλήσεων στη Γαλλία, ενώ έχει ήδη ανατυπωθεί δύο φορές. Το βιβλίο μεταφράστηκε σε 22 γλώσσες και ήδη διατίθεται εκτός Γαλλίας, ενώ στην αγγλική έκδοση φέρει τον τίτλο «A Hymn to Life».

Το προσωπικό της μαρτύριο συγκλόνισε τη διεθνή κοινή γνώμη. Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο περιοδικό Marianne, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία τηλεοπτικής σειράς βασισμένης στη δραματική της ιστορία. Μετά το πολύκροτο δικαστήριο για τους βιασμούς στο χωριό Μαζάν – που διεξήχθη από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2024 στην Αβινιόν – η Ζιζέλ Πελικό αναδείχθηκε σε εμβληματική μορφή του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας σε βάρος των γυναικών.

Η δίκη, που καλύφθηκε εκτενώς από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, προκάλεσε έντονη συγκίνηση πέρα από τα γαλλικά σύνορα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η παραγωγή έχει ήδη επιλέξει την πρωταγωνίστρια.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Μέριλ Στριπ, που πρωταγωνιθστεί στο «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», φέρεται να έχει επιλεγεί για να ενσαρκώσει τη Ζιζέλ Πελικό. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την παραγωγή ή τη σκηνοθεσία της σειράς.

Παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση του βιβλίου

Η Ζιζέλ Πελικό πραγματοποιεί αυτή την περίοδο διεθνή περιοδεία με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της. Το «Et la joie de vivre», που κυκλοφόρησε στις 17 Φεβρουαρίου, σημείωσε περίπου 63.000 πωλήσεις μέσα στην πρώτη εβδομάδα και σκαρφάλωσε στην κορυφή των πωλήσεων στη Γαλλία.

Η διεθνής απήχηση του βιβλίου είναι έντονη, με προγραμματισμένες εμφανίσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στη Βόρεια Αμερική. Στις 23 Φεβρουαρίου, η Πελικό έγινε δεκτή στο Λονδίνο από τη βασίλισσα Καμίλα.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, κατά την επίσκεψή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, να συναντηθεί και με τη Μέριλ Στριπ, η οποία ενδέχεται να την ενσαρκώσει στη μικρή οθόνη.

Πληροφορίες από Le Figaro