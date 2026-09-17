Κρεγκ Σταρ: Ο συνοδός πολυτελείας των €5,2 εκατομμυρίων που εξαπάτησε την Νεοϋορκέζα χήρα και η εντυπωσιακή αλλαγή του με πλαστικές

Μια ιστορία με έναν 38χρονο συνοδό, εκατομμύρια ευρώ, αισθητικές επεμβάσεις και μια εντυπωσιακή έπαυλη στη Νέα Υόρκη βρίσκεται πλέον στις δικαστικές αίθουσες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Κρεγκ Σταρ, τον οποίο 49χρονη χήρα προγραμματιστή κατηγορεί ότι την εξαπάτησε και απέσπασε από εκείνη 5,2 εκατ. ευρώ.

Ο συνοδός, ο οποίος προβάλλει στα social media μια ιδιαίτερα προσεγμένη εικόνα, φέρεται να είχε υποβληθεί σε σειρά αισθητικών επεμβάσεων πριν ξεσπάσει η δικαστική διαμάχη στη Νέα Υόρκη. Φωτογραφίες και βίντεο από το «πριν» και το «μετά» έχουν δημοσιευτεί στους λογαριασμούς του πλαστικού χειρουργού Τζέισον Έμερ και δείχνουν τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του.

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Σύμφωνα με τη New York Post, στο υλικό παρουσιάζονται μεταξύ άλλων λιποαναρρόφηση και άλλες επεμβάσεις για τη σμίλευση του σώματος και του προσώπου του. Ο Σταρ παρουσιάστηκε μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του αισθητικού προτύπου που ο συγκεκριμένος πλαστικός χειρουργός αποκαλεί «Maxoris».

Male escort accused of swindling 'Roblox' widow out of $6M underwent extensive plastic surgery to achieve his 'Maxoris' icy stare, sculpted abs https://t.co/juiCxKm05X pic.twitter.com/77IJjWlxTM — New York Post (@nypost) September 17, 2026

Σε ένα από τα βίντεο, ο 38χρονος εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, λέγοντας ότι ο γιατρός κατάφερε να συνδυάσει «την επιστημονική ακρίβεια με την τέχνη και την ομορφιά».

Από ένα ταξίδι στην Ιταλία σε μια σχέση εκατομμυρίων

Η ιστορία της Μαριάν Φλίπο και του Κρεγκ Σταρ ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024. Η 49χρονη είχε χάσει λίγους μήνες νωρίτερα τον σύζυγό της, με τον οποίο ήταν μαζί για 28 χρόνια και είχε αποκτήσει τρία παιδιά.

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Όταν χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Ιταλία για να προμηθευτεί φάρμακα λόγω μιας σπάνιας γενετικής πάθησης που αντιμετωπίζει, αναζήτησε έναν ιταλόφωνο συνοδό. Μέσω γνωστού της ήρθε σε επαφή με πρακτορείο και για το ταξίδι φέρεται να κατέβαλε περίπου 27.000 δολάρια. Έτσι γνώρισε τον Κρεγκ Σταρ.

Η Φλίπο υποστηρίζει στην αγωγή της ότι αρχικά πίστευε πως είχε απευθυνθεί σε εταιρεία προσωπικών βοηθών και όχι σε πρακτορείο ανδρών συνοδών. Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι δυο τους έμεναν σε διαφορετικά δωμάτια, όμως μετά την επιστροφή τους συνέχισαν να επικοινωνούν και η σχέση τους σταδιακά έγινε προσωπική.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα πάντα με την αγωγή, ο Σταρ είχε μετακομίσει στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη. Μέχρι τότε, η γυναίκα υποστηρίζει ότι είχε πληρώσει περισσότερα από 450.000 δολάρια προκειμένου εκείνος να εργάζεται αποκλειστικά για την ίδια.

Η έπαυλη των 14 εκατ. ευρώ

Η σχέση τους, σύμφωνα με την πλευρά της 49χρονης, είχε προχωρήσει τόσο ώστε εκείνη σχεδίαζε πλέον μια κοινή ζωή μαζί του.

Στις 30 Απριλίου 2026 αγόρασε έναντι 14 εκατ. ευρώ το ιστορικό Lanier House στο Κιπς Μπέι του Μανχάταν. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, σκόπευε να ζήσει εκεί μαζί με τον Σταρ.

Πρόκειται για ένα εξαώροφο αρχοντικό Beaux-Arts του 1903, επιφάνειας περίπου 1.081 τετραγωνικών μέτρων. Διαθέτει 12 υπνοδωμάτια, περισσότερα από εννέα μπάνια, κελάρι κρασιών, ξύλινο ανελκυστήρα και έναν ολόκληρο όροφο αφιερωμένο στην ευεξία, με πισίνα κρύας εμβάπτισης και σάουνα από κέδρο.

«Αγόρασε αυτό το σπίτι επειδή πίστευε ότι ήταν ένα όμορφο ακίνητο. Πίστευε ότι θα ήταν ένα ωραίο σπίτι για να ζήσουν μαζί», δήλωσε στη New York Post ο δικηγόρος της, Λάρι Χάτσερ.

Η συμφωνία και τα 5,2 εκατ. ευρώ

Η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή όταν, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η Φλίπο, ο Σταρ και άνθρωπος που συνδεόταν με το πρακτορείο άρχισαν να την πιέζουν να υπογράψει μια λεγόμενη «Συμφωνία Εξόδου» ύψους 8,6 εκατ. ευρώ.

Σκοπός της συμφωνίας, όπως φέρεται να της παρουσιάστηκε, ήταν να μπορέσει ο 38χρονος να αποδεσμευτεί από το πρακτορείο και να είναι μαζί της.

Η 49χρονη υποστηρίζει ότι υπέγραψε κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Ατλάντα, ενώ ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση, λάμβανε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή και είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ισχυρίζεται ότι δεν μπορούσε υπό αυτές τις συνθήκες να κατανοήσει πλήρως όσα υπέγραφε.

Αρχικά προσπάθησε να μεταφέρει ολόκληρο το ποσό, όμως, σύμφωνα με την προσφυγή της, η τράπεζά της σταμάτησε τη συναλλαγή λόγω ανησυχιών για πιθανή απάτη.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, η Φλίπο μετέφερε 5,2 εκατ. ευρώ σε κοινό λογαριασμό που είχε ανοίξει με τον Σταρ. Σύμφωνα με τους δικούς της ισχυρισμούς, ο 38χρονος μετέφερε στη συνέχεια 4,9 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό που βρισκόταν αποκλειστικά υπό τον έλεγχό του.

«Τώρα συνειδητοποιώ ότι υπήρξα ανόητη», έγραψε η 49χρονη σε δικαστικό έγγραφο.

Η Φλίπο προσέφυγε τελικά στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν, ζητώντας να πάρει πίσω τα χρήματά της και υποστηρίζοντας ότι ο Σταρ επιχειρεί να τα ξοδέψει ή να τα μετακινήσει, ώστε να γίνει δυσκολότερη η ανάκτησή τους.

«Ήμουν ερωτευμένος μαζί της» – Τι απαντά ο 38χρονος

Ο Κρεγκ Σταρ παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή της σχέσης τους και απορρίπτει τις κατηγορίες της 49χρονης.

Μιλώντας στη New York Post, υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για έξοδα της ίδιας, κοινές δαπάνες και φιλανθρωπικές δωρεές, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, απέμεναν περίπου 2,6 εκατ. ευρώ.

Αρνήθηκε επίσης ότι την εξανάγκασε να υπογράψει τη συμφωνία.

«Ήθελα να έχω οικονομική ασφάλεια. Ήθελα να φύγω από το πρακτορείο και να προσπαθήσω πραγματικά να έχω μια σχέση, γιατί ήμουν ερωτευμένος μαζί της παρά όλα τα υπόλοιπα», είπε.

Ο ίδιος ισχυρίζεται από την πλευρά του ότι υπήρξε θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς από τη Φλίπο, χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους μια «τρελή περιπέτεια».

Ο δικηγόρος του, Τοντ Σπόντεκ, επιμένει ότι η αγωγή παρουσιάζει μόνο τη μία πλευρά μιας πολύ πιο σύνθετης ιστορίας.

«Δεν μπορείς να ξαναγράψεις μια ολόκληρη σχέση απλώς καταθέτοντας μια αγωγή μετά το τέλος της. Η αγωγή αφηγείται μια δραματική ιστορία. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα αποκαλύψουν την πραγματική», ανέφερε.