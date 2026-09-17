«Ο βασιλιάς Κάρολος ακουγόταν σαν να κέρδισε το λαχείο» μετά τον θάνατο της Νταϊάνα – Τι αποκαλύπτει ο αδερφός της πριγκίπισσας, Τσαρλς Σπένσερ

Νέες αποκαλύψεις από την περίοδο που ζούσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα, είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα από τα απομνημονεύματα που κυκλοφορεί ο αδερφός της, Τσαρλς Σπένσερ. Μέσα από το πολυαναμενόμενο βιβλίο, ο 62χρονος μιλά για την σχέση της μεγαλύτερης αδερφής του με τον σύζυγό της, τότε πρίγκιπα και πλέον βασιλιά Κάρολο.

Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ισχυρίστηκε σε νέα δημοσιευμένα αποσπάσματα των νέων απομνημονευμάτων του ότι ο βασιλιάς Κάρολος ακουγόταν «τρελά ενθουσιασμένος – σαν να κέρδισε το λαχείο» σε τηλεφωνική κλήση που του έκανε αμέσως μετά τον θάνατό της. Ο Τσαρλς Σπένσερ ισχυρίστηκε επίσης ότι πίστευε ότι το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ήθελε οι πρίγκιπας Γουίλιαμ και Χάρι μαζί με τον Σπένσερ να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της Νταϊάνα, επειδή ο τότε πρίγκιπας Κάρολος ήταν «ανένδοτος» στο να περπατήσει και οι αξιωματούχοι του παλατιού φοβόντουσαν ότι «μέλη του κοινού μπορεί να τον προσβάλλουν».

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Τα απομνημονεύματα με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister», που πρόκειται να εκδοθούν την επόμενη εβδομάδα, έχουν ήδη γίνει πρωτοσέλιδα , με τον Spencer να ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια μιας έντονης τηλεφωνικής κλήσης πριν από την κηδεία της Νταϊάνα, ο βασιλιάς σχολίασε: «Να είστε σίγουροι, θα την ξεχάσουμε σύντομα».

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ εξέδωσε μια απάντηση το βράδυ της Τετάρτης, λέγοντας: «Ενώ δεν σχολιάζουμε βιβλία κατ’ αρχήν, η Αυτού Μεγαλειότητα έχει επίγνωση ότι ο πόνος της αδελφικής θλίψης μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Σε νέα αποσπάσματα, που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη (17.09.2026) στην ιστοσελίδα της Daily Mail, ο Σπένσερ υπονοεί ότι κάποιοι μέσα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ ένιωσαν «ανακουφισμένοι – μάλιστα ευχαριστημένοι» από τον θάνατο της Νταϊάνα σε τροχαίο στο Παρίσι. Υποψιαζόταν ότι η πρώτη αντίδραση του Καρόλου πρέπει να ήταν να σκεφτεί πώς θα μπορούσε τώρα να παντρευτεί την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, σημερινή βασίλισσα της Βρετανίας

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Σύμφωνα με τον Σπένσερ, η Νταϊάνα είχε εμπιστευτεί σε μια φίλη της ότι λίγες μέρες πριν από τον γάμο τους, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος της είχε πει «έπρεπε να ξέρει ότι ήταν πολύ χαρούμενος που την παντρευόταν, αλλά δεν ήταν στην πραγματικότητα ερωτευμένος μαζί της» και ήταν σίγουρη ότι «έμπαινε στον γάμο τους με την καρδιά του αλλού».

Η Νταϊάνα προσπάθησε να διακόψει τον αρραβώνα αφού βρήκε ένα βραχιόλι που είχε αγοράσει ο Κάρολος για την Καμίλα, η οποία είναι τώρα βασίλισσα, γράφει. Αλλά ο πατέρας τους ήταν «σοκαρισμένος», λέγοντάς της «ότι ήταν αδύνατο να αποσυρθεί από μια τόσο τεράστια δέσμευση σε εκείνο το σημείο».

Ο Σπένσερ επίσης αναφέρει στο βιβλίο πως θεωρεί ότι ο βασιλιάς Κάρολος ίσως να συνέβαλε στη διατροφική διαταραχή της πριγκίπισσας Νταϊάνα, λέγοντας ότι η μέση της συρρικνώθηκε από 29 ίντσες σε 23,5 ίντσες μεταξύ του αρραβώνα και του γάμου, αφού ήταν «συντετριμμένη»κάθε φορά που ο αρραβωνιαστικός της της έλεγε πιάνοντάς την: «Ω, είμαστε λίγο παχουλές εδώ, έτσι δεν είναι;»

Ήταν επίσης πεπεισμένος ότι η Νταϊάνα είχε ΔΕΠΥ και, όπως και ο ίδιος, υπέφερε από Δυσφορία Ευαίσθητης Απόρριψης, ανέφερε: «Είναι λυπηρό το γεγονός ότι, στα τελευταία της χρόνια, η Νταϊάνα πήγε μόνη της περισσότερες από μία φορές στο Μπίτσι Χεντ, τον ψηλότερο βράχο με ασβεστολιθική θάλασσα στην Αγγλία, ενώ σκεφτόταν να δώσει τέλος σε όλα. Η αγάπη της για τους γιους της την εμπόδισε να προχωρήσει παραπέρα».

Το απόσπασμα συνεχίζει λέγοντας ότι η Νταϊάνα του είπε ότι επρόκειτο να πάρει διαζύγιο και ότι «ο σύζυγός μου είναι ερωτευμένος με άλλο πρόσωπο». Ο 62χρονος Τσαρλς Σπένσερ έχει δηλώσει ότι έγραψε τα απομνημονεύματα για να διορθώσει «αναλήθειες» που ειπώθηκαν για τη μεγαλύτερη αδερφή του.