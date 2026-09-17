Τραμπ: «Σημαντική πρόοδος» για τη δημιουργία αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία

Σημαντική πρόοδο στις συζητήσεις για τη δημιουργία αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει πολύ σύντομα γνωστή και η τοποθεσία όπου θα μπορούσε να δημιουργηθεί η βάση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο θέμα με ανάρτησή του στο Truth Social, αποδίδοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί και στη «σθεναρή ηγεσία» του Πολωνού προέδρου Κάρολ Ναβρότσκι.

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«Αν συμβεί, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Θα είναι ένα ιστορικό βήμα για τη Μεγάλη Αμερικανοπολωνική Συμμαχία μας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Πολωνία επιδιώκει εδώ και χρόνια μια ισχυρότερη και μόνιμη παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφός της, με τις προσπάθειες αυτές να έχουν ενταθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η Βαρσοβία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Τον Ιούνιο του 2026, ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις είχε ανακοινώσει ότι οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν θετικά την πρόταση της Βαρσοβίας για τη δημιουργία μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία.

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Ο Κοσίνιακ-Κάμις είχε συναντηθεί στις Βρυξέλλες με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, με τις δύο πλευρές να συζητούν, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια της Πολωνίας, τη συλλογική άμυνα και τη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί οριστική συμφωνία ούτε η περιοχή στην οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί η βάση. Η νέα δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, δείχνει ότι οι συζητήσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Βαρσοβίας έχουν προχωρήσει σημαντικά.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ρωσικές επιθέσεις στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση της Πολωνίας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Σειρήνες ήχησαν στα ανατολικά της χώρας, ενώ πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας.

Παράλληλα, τα αεροδρόμια του Ρζέσοφ και του Λούμπλιν ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους εξαιτίας της κατάστασης.

«Μια μαζική επίθεση στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας – πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα – μόλις έληξε», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Ο πολωνικός στρατός διευκρίνισε στη συνέχεια ότι δεν σημειώθηκε παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας και ότι τα στρατιωτικά αεροσκάφη ολοκλήρωσαν την επιχείρησή τους.

Μετά τη λήξη του συναγερμού, τα αεροδρόμια του Ρζέσοφ και του Λούμπλιν άνοιξαν ξανά και επανήλθαν σε λειτουργία.