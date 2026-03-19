Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η Meta πληρώνει αδρά για να «κλέψει» creators από Instagram, TikTok και YouTube

Έως και 3.000 δολάρια τον μήνα - Οι αμοιβές και τα κριτήρια επιλογής
Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch and Reddit / REUTERS / Hollie Adams/Illustration/File Photo

Η Meta επιχειρεί να προσελκύσει κορυφαίους δημιουργούς περιεχομένου από πλατφόρμες όπως το, Instagram, το TikTok και το YouTube, πληρώνοντας όσο όσο, λανσάροντας ένα νέο πρόγραμμα με οικονομικά κίνητρα και ενισχυμένη προβολή στο Facebook, εντείνοντας τον ανταγωνισμό με τις υπόλοιπες πλατφόρμες.

Το πρόγραμμα της Meta, με την ονομασία Creator Fast Track, απευθύνεται σε δημιουργούς με ήδη ισχυρή παρουσία στα social media, προσφέροντας εγγυημένες μηνιαίες απολαβές αλλά και αυξημένο reach στην πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, η αμοιβή είναι 1.000 δολάρια τον μήνα για creators με τουλάχιστον 100.000 followers σε Instagram, TikTok ή YouTube, ενώ όσοι έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο followers μπορούν να λαμβάνουν έως και 3.000 δολάρια μηνιαίως.

Όπως εξήγησε ο Γιάιρ Λίβνε, αντιπρόεδρος προϊόντος για τους creators στο Facebook, πολλοί δημιουργοί με ισχυρή παρουσία σε άλλες πλατφόρμες βρίσκουν δύσκολο ή αποθαρρυντικό το ξεκίνημα σε ένα νέο περιβάλλον. «Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να καλύψει αυτή την ανάγκη», σημείωσε.

Οι εγγυημένες πληρωμές έχουν διάρκεια τριών μηνών, ωστόσο οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραμμα monetization του Facebook, ενώ – σύμφωνα με τη Meta – θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν ενισχυμένη απήχηση και μετά το πέρας του αρχικού διαστήματος.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της εταιρείας να ενισχύσει την παρουσία της στον χώρο των creators, έναν τομέα στον οποίο το Facebook υστερεί παραδοσιακά σε σχέση με το TikTok και το YouTube, παρά το γεγονός ότι διαθέτει πάνω από 3 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Για να είναι επιλέξιμοι, οι δημιουργοί πρέπει να κοινοποιήσουν τουλάχιστον 15 Reels στο Facebook εντός 30 ημερών, τα οποία να έχουν δημοσιευτεί σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές ημέρες. Το περιεχόμενο δεν χρειάζεται να είναι αποκλειστικό για το Facebook, αλλά πρέπει να είναι πρωτότυπο για τον δημιουργό, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, η Meta κατέβαλε σχεδόν 3 δισ. δολάρια σε δημιουργούς το 2025 – αύξηση 35% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περίπου το 60% αυτών των εσόδων προήλθε από περιεχόμενο τύπου reels, με το υπόλοιπο να κατανέμεται σε άλλες μορφές.

«Θέλουμε πραγματικά κάθε δημιουργός να βλέπει το Facebook σαν το σπίτι του και ως μια απαραίτητη πλατφόρμα για να λειτουργεί», είπε Λίβνε.

«Πιστεύουμε ότι η δημιουργία εσόδων είναι ένα μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
95
81
74
61
Newsit logo
Newsit logo