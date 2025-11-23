Η Μις Τζαμάικα συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά την πτώση της – «Η Γκάμπι δεν είναι τόσο καλά όσο θα ελπίζαμε»

Ανησυχητικά είναι τα νέα για την εξέλιξη της υγείας της Μις Τζαμάικα, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά από την πτώση της από τη σκηνή στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την αδερφή της, η Μις Τζαμάικα, Γκέμπριελ Χένρι συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά από την πτώση της από τη σκηνή του Μις Υφήλιος στην Ταϊλάνδη την περασμένη Τετάρτη, 19.11.2025.

«Η Γκάμπι δεν είναι τόσο καλά όσο θα ελπίζαμε, αλλά το νοσοκομείο συνεχίζει να την αντιμετωπίζει αναλόγως», δήλωσε η αδερφή της Μις Τζαμάϊκα, σε ανάρτηση της σελίδας της Γκέμπριελ στο instagram.

«Το ιατρικό προσωπικό έχει επίσης ενημερώσει ότι η Γκέμπριελ θα χρειαστεί να παραμείνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για τουλάχιστον επτά (7) ημέρες, καθώς οι γιατροί συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση και την εξειδικευμένη φροντίδα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της βαθιά δύσκολης περιόδου, ο οργανισμός Miss Universe Jamaica απευθύνει θερμή έκκληση στους Τζαμαϊκανούς εντός και εκτός χώρας να συνεχίσουν να κρατούν την Gabrielle στις προσευχές τους.

Ενθαρρύνουμε επίσης φίλους, υποστηρικτές και όσους της εύχονται το καλό σε όλο τον κόσμο να ενώσουν τις σκέψεις τους με αγάπη, δύναμη και ελπίδα.

Ζητούμε με σεβασμό από το κοινό και τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να αποφεύγουν τη δημοσίευση αρνητικών σχολίων, παραπληροφόρησης ή εικασιών που μπορεί να προκαλέσουν επιπλέον στεναχώρια στην οικογένεια.

Η κύρια προτεραιότητά μας παραμένει η ανάρρωση της Gabrielle και η ευημερία των αγαπημένων της προσώπων. Παρακαλούμε για συνεχή καλοσύνη, ευαισθησία και σεβασμό στην ιδιωτικότητα καθώς η οικογένεια αντιμετωπίζει αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η 28χρονη διαγωνιζόμενη, έχοντας στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή τη μητέρα και την αδελφή της στο νοσοκομείο Πάολο Ράνγκσιτ στην Ταϊλάνδη, έλαβε εντολή να παραμείνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας για τουλάχιστον επτά ημέρες, καθώς οι θεράποντες γιατροί συνεχίζουν να την παρακολουθούν στενά και να παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα», ανέφερε ο αρμόδιος του διαγωνισμού σε ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στο Instagram.

Η Τζαμαϊκανή καλλονή, οφθαλμίατρος και νικήτρια του τίτλου Miss Jamaica 2025, έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια προκριματικού γύρου του διαγωνισμού Μις Υφήλιος και σόκαρε τους πάντες.

Περπατούσε στη σκηνή κατά την κατηγορία της βραδινής τουαλέτας, όταν σε βίντεο που κατέγραψε την πτώση της φαίνεται πως έχασε ένα βήμα και έπεσε εκτός σκηνής. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με φορείο σε νοσοκομείο για να αξιολογηθεί η κατάστασή της.

| Durante la competencia preliminar del Miss Universo 2025, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una caída aparatosa en plena pasarela: tuvo que ser retirada en camilla para recibir atención médica. pic.twitter.com/8yAXi4VxAi — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 19, 2025

Στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή βρίσκεται η αδερφή της αλλά και η μητέρα της.