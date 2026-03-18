Η Μοσάντ στρατολογεί κόσμο από το Ιράν εν μέσω πολέμου: «Ήρθε η ώρα για δράση, επικοινωνήστε μαζί μας»

Την ώρα που ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν χάνει ευκαιρία για να καλέσει τον λαό του Ιράν «να πάρει την τύχη του στα χέρια του» και να εξεγερθούν, στα social media πραγματοποιείται εδώ και μήνες μία πιο διακριτική επιχείρηση από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, την περίφημη Μοσάντ.

Ειδικότερα, ένα κανάλι της Μοσάντ, των ισραηλινών εξωτερικών υπηρεσιών Πληροφοριών, έχει ανοίξει διακριτικά στην πλατφόρμα Telegram από τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2025 και έχει βάλει στο στόχαστρο ανθρώπους στο Ιράν.

«Ηρθε η ώρα για δράση», «μία σύντομη συνομιλία μπορεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για σας. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω μίας ασφαλούς γραμμής»: εν μέσω του πολέμου με το Ιράν, η Μοσάντ εντείνει τις προσπάθειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να φτάσει στον ιρανικό πληθυσμό και να στρατολογήσει ανθρώπους κατά του καθεστώτος.

Σύνδεσμος (link) προς το κανάλι αυτό εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Μοσάντ, επιβεβαιώνοντας έτσι την αυθεντικότητά του, μαζί με τα άλλα link προς λογαριασμούς στρατολόγησης στο Instagram, το Facebook και το LinkedIn στα εβραϊκά, τα αγγλικά και τα αραβικά.

«Mossad Official»

Ενας λογαριασμός στο Telegram στα περσικά άνοιξε στις 24 Δεκεμβρίου 2025, τέσσερις ημέρες πριν από τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν που πνίγηκαν στο αίμα. Μήνυμα στο επάνω μέρος της σελίδας γράφει: «Καλωσήρθατε! Αν φθάσατε μέχρι εδώ είναι γιατί πιθανότατα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι».

Το μήνυμα συνοδεύεται από λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο επικοινωνίας με το Ινστιτούτο (Μοσάντ στα εβραϊκά σημαίνει Ινστιτούτο) με απόλυτη ασφάλεια, μέσω ενός αυτόματου συνομιλητή ή μέσω της ιστοσελίδας του.

Στις 6 Μαρτίου 2026, το κανάλι, που έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα 48.000 συνδρομητές, δημοσίευσε μήνυμα που ενθάρρυνε τους Ιρανούς να διαβιβάσουν πληροφορίες από το εσωτερικό της χώρας τους: «Συνεχίστε να στέλνετε τις επιτόπιες αναφορές σας. Είστε οι μάρτυρες της αλήθειας. Θα επιμείνουμε μέχρι την νίκη!».

Στις αρχές του Μαρτίου, εμφανίσθηκε στο Χ νέος λογαριασμό υπό την ονομασία «Mossad Official», μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στις 28 Φεβρουαρίου 2026, όπου πληθύνθηκαν επίσης οι παρακινήσεις υποστηριζόμενες από ελκυστικά βίντεο, προϊόντα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ενα από τα βίντεο δείχνει μία ομάδα «μπασιτζί» να σηκώνουν τα μάτια προς τον ουρανό, εμφανώς τρομοκρατημένοι από επερχόμενο αεροπορικό πλήγμα, με υπότιτλο που υπόσχεται ότι αυτοί οι ισλαμιστές παραστρατιωτικοί, που είναι επιφορτισμένοι με την τήρηση της τάξης και την καταστολή, «δεν θα μπορούν να κρύβονται για πολύ». Ενα άλλο δείχνει ένα άνθρωπο να παίρνει διακριτικά φωτογραφίες από το παράθυρό του με το κινητό του.

«Mossad Farsi»

Η Μοσάντ ειδικεύεται σε αυτό το είδος των ενεργειών εδώ και δεκαετίες, ανάλογα με τα διαθέσιμα εργαλεία και τεχνολογίες», εξηγεί ο Γιόσι Μέλμαν, ισραηλινός δημοσιογράφος και ειδικός σε θέματα Αμυνας και Πληροφοριών. «Οπως και άλλες ξένες υπηρεσίες, η υπηρεσία έχει χρηματοδοτήσει έντυπα και ραδιοφωνικούς σταθμούς σε εχθρικές χώρες. Η Μοσάντ δεν έχει εφεύρει τον τροχό. Η CIA κάνει το ίδιο εδώ και πολλά χρόνια».

مهم نیست امروز چه کسی انتخاب میشود سرنوشت او قلم زده شده، تنها ملت ایران راهبر آتی خود را انتخاب خواهند کرد pic.twitter.com/dwyRW6ZB4U — Mossad Farsi (@MossadSpokesman) March 3, 2026

Εξι μήνες πριν από το άνοιγμα του καναλιού στο Telegram, ένας άλλο λογαριασμός, ο «Mossad Farsi», εμφανίσθηκε στο Χ. Το πρώτο του μήνυμα αναρτήθηκε στις 25 Ιουνίου 2025, αμέσως μετά τον 12ήμερο πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Σήμερα μετρά πάνω από 60.000 συνδρομητές.

Οι πρώτες αναρτήσεις ήταν μία σειρά από βίντεο του Μενασέ Αμίρ, διάσημου ισραηλινού ραδιοφωνικού παρουσιαστή, γεννημένου στην Τεχεράνη, που πέρασε περισσότερες από έξι δεκαετίες απευθυνόμενος στα φαρσί στους Ιρανούς. Ο Αμίρ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τον λογαριασμό αυτόν διαχειρίζεται η Μοσάντ, αν και δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο που δημοσίευσε χθες (17.03.2026) η υπηρεσία.

«Make Iran great again»

«Το πρώτο μήνυμα (βίντεο) που δημοσίευσαν μαζί μου είχε 2.200.000 views», σχολιάζει με υπερηφάνεια. Η αυθεντικότητα του λογαριασμού δεν έχει πιστοποιηθεί από τις ισραηλινές αρχές, αλλά τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τον θεωρούν επίσημο λογαριασμό.

Ο λογαριασμός «Mossad Farsi» έχει δημοσιεύσει σειρά σαρκαστικών κριτικών σχολίων κατά των μελών της ιρανικής ηγεσίας, αλλά επίσης και άλλο περιεχόμενο: προσφορά εξ αποστάσεως ιατρικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για του Ιρανούς, μία αινιγματική αριθμητική ακολουθία, δημοσκόπηση που ρωτά ποιος θα έπρεπε να έχει την ηγεσία του Ιράν για την επίλυση της χρόνιας κρίσης του νερού, ένα βίντεο με την υπόσχεση «Make Iran great again»..

Ο τόνος έγινε πιο πιεστικός κατά την διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στα τέλη του Δεκεμβρίου και γνώρισαν άγρια καταστολή. «Κατεβείτε μαζί στον δρόμο. Ήρθε η ώρα. Είμαστε μαζί σας». «Οχι μόνο εξ αποστάσεως και με τα λόγια. Είμαστε μαζί σας επιτόπου», διαβεβαίωνε ένα από τα μηνύματα.

Χθες, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και του διοικητή των μπασιτζί, ο λογαριασμός ανάρτησε ένα λακωνικό σχόλιο: «Οι σκληροί (βάναυσοι) άνθρωποι καταλήγουν στον θάνατο».

آدم های بی رحم بالاخره میمیرند — Mossad Farsi (@MossadSpokesman) March 17, 2026

Σε κάθε περίπτωση έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επιχειρήσεις ψυχολογικού πολέμου της Μοσάντ, με στόχο τον ιρανικό λαό ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται, με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας να αποδεκατίζεται.