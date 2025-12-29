Η Μπριζίτ Μπαρντό θα ταφεί τελικά στο θαλάσσιο νεκροταφείο του Σεν Τροπέ, κι όχι στον κήπο του σπιτιού της

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική σταρ που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου σε ηλικία 91 ετών, θα ταφεί στο θαλάσσιο νεκροταφείο του Σεν Τροπέ και όχι στο σπίτι της, το La Madrague. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από τη δημοτική αρχή και μεταδόθηκε αρχικά από το BFMTV, επικαλούμενο στοιχεία της Ici Provence.

Η Μπριζίτ Μπαρντό, το απόλυτο σύμβολο του γαλλικού σινεμά των δεκαετιών του ’50 και του ’60, θα ταφεί σε κοιμητήριο δίπλα στη θάλασσα, στο Σεν Τροπέ, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (29.12.2025) εκπρόσωπος των τοπικών αρχών, χωρίς να δοθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η Μπαρντό έφυγε από τη ζωή την Κυριακή (28.12.2025), σε ηλικία 91 ετών. Το κοσμοπολίτικο θέρετρο της Γαλλικής Ριβιέρας δεν ήταν απλώς τόπος κατοικίας της, αλλά το μέρος όπου επέλεξε να αποσυρθεί για δεκαετίες όπου είχε αφιερώσει τη ζωή της στα ζώα.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μπαρντό ζούσε απομονωμένη πίσω από ψηλούς τοίχους, στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ, περιστοιχισμένη από γάτες, σκύλους και άλογα.

Σε συνέντευξή της στο Paris Match το 2024, είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε να ταφεί στον κήπο της. Είχε προσθέσει μάλιστα: «Προτιμώ να αναπαυθώ εκεί παρά στο νεκροταφείο του Σεν Τροπέ, όπου ένα πλήθος από ηλίθιους θα μπορούσε να βλάψει τον τάφο των γονιών και των παππούδων μου. Θέλω να τους αφήσουν ήσυχους!»

Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομαρχία του Βαρ, δεν έχει κατατεθεί αίτημα για ιδιωτική ταφή – κάτι που θα ήταν απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια επιθυμία.

Έτσι, η Μπαρντό θα αναπαυθεί τελικά στο θαλάσσιο νεκροταφείο του Σεν Τροπέ.