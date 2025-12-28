Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό σε ηλικία 91 ετών

Έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό… H εμβληματική μορφή του γαλλικού κινηματογράφου πέθανε όπως έγινε γνωστό σήμερα (28.12.2025) το πρωί.

Η ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας, ενώ τον περασμένο Νοέμβριο είχε υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε το ίδρυμα που φέρει το όνομά της (Fondation Brigitte Bardot).

«Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό ανακοινώνει με απέραντη θλίψη τον θάνατο της ιδρύτριας και προέδρου του, της Μπριζίτ Μπαρντό, μιας διεθνώς αναγνωρισμένης ηθοποιού και τραγουδίστριας, που επέλεξε να εγκαταλείψει μια περίβλεπτη σταδιοδρομία για να αφιερώσει τη ζωή και την ενέργειά της στην υπεράσπιση των ζώων και στο Ίδρυμά της», αναφέρει ανακοίνωση που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να αναφέρει την ημέρα ή τον τόπο θανάτου.

Η Μπριζίτ Μπαρντό σημάδεψε μια ολόκληρη κινηματογραφική γενιά… Η καριέρα της εκτοξεύτηκε με την ταινία του 1956, «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα», σε σενάριο και σκηνοθεσία του τότε συζύγου της Ροζέ Βαντίμ, και για τις επόμενες δύο δεκαετίες ενσάρκωσε το αρχέτυπο του sex symbol.

Το παθιασμένο μάμπο σε εστιατόριο του Σαν Τροπέ στην ταινία “Και ο Θεός έπλασε τη Γυναίκα” (Et Dieu… créa la femme”) και ένας μονόλογος, γυμνή, στην ταινία “Η Περιφρόνηση” (“Mépris”) την έβαλαν στο Πάνθεον των Αστεριών της Έβδομης Τέχνης.

Η Μπριζίτ Μπαρντό γεννήθηκε στο Παρίσι, στις 28 Σεπτεμβρίου 1934, στο νούμερο 5 της Πλατείας Βιολέ, στο 15ο διαμέρισμα της πόλης

Μύθος και σύμβολο του σεξ των δεκαετιών 1950 και 1960, ήταν αστέρι παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, ιέρεια και μούσα των μεγαλύτερων καλλιτεχνών της εποχής. Έμβλημα της γυναικείας χειραφέτησης και της σεξουαλικής απελευθέρωσης, έφερε επανάσταση στα ήθη, περνώντας από γυναίκα-παιδί σε femme fatale, ελεύθερη και προκλητική, ενζενί και ελευθεριάζουσα, σε μια εποχή μεταπολεμική και συντηρητική.

Με 48 ταινίες στο ενεργητικό της και περισσότερα από 80 τραγούδια σε 21 έτη καριέρας, η Μπριζίτ Μπαρντό, πασίγνωστη επίσης με τα αρχικά της, BB («Μπεμπέ»), είναι μια από τις γνωστότερες Γαλλίδες καλλιτέχνιδες παγκοσμίως.

Το 1973 αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο ίδρυμά της, το οποίο μάχεται για την προστασία και τα δικαιώματα των ζώων. Ηταν ένα πάθος για την ίδια που την ακολούθησε μέχρι το τέλος τη ζωής της.

Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό, ένας οργανισμός στρατευμένος στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, το οποίο και η ηθοποιός χρηματοδοτούσε βγάζοντας σε δημοπρασία διάφορα προσωπικά της αντικείμενα και κοσμήματα ιδρύθηκε το 1986.

Τα κύρια πεδία δραστηριοποίησης του ιδρύματος σχετίζονται με: τη μάχη κατά της αιχμαλωσίας άγριων ζώων για την τοποθέτησή τους σε τσίρκα και ζωολογικούς κήπους, για τις συνθήκες σφαγής των ζώων, για την καταπολέμηση της ιπποφαγίας, για την κατάργηση των πειραμάτων σε ζώα, για την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης και του παράνομου κυνηγιού, για την εξάλειψη των αγώνων με ζώα (όπως οι ταυρομαχίες και κοκορομαχίες), καθώς και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την εγκατάλειψη των κατοικιδίων.