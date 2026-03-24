Η NASA αναστέλλει το σχέδιο κατασκευής του διαστημικού σταθμού Gateway στη Σελήνη

Η εγκατάλειψη του φιλόδοξου σχεδίου Gateway δεν προκάλεσε έκπληξη: Το σχέδιο είχε ήδη χαρακτηριστεί «οικονομική σπατάλη», σε σύγκριση με άλλα
Την αναστολή του σχεδίου κατασκευής του διαστημικού σταθμού Gateway, που επρόκειτο να τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, προκειμένου η διαστημική υπηρεσία να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη μιας βάσης επί του σεληνιακού εδάφους, ανακοίνωσε σήμερα (23.03.2026) ο νέος επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν.

«Αναστέλλουμε το έργο Gateway υπό την παρούσα μορφή του και επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία μιας υποδομής που θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη παρουσία μας στην επιφάνεια της Σελήνης» ανέφερε κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στην έδρα της NASA στην Ουάσιγκτον.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται να προστεθεί στις προηγούμενες που ανέτρεψαν το πρόγραμμα Artémis, το οποίο προβλέπει την επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη και τη μόνιμη παρουσία ανθρώπων στον δορυφόρο της Γης, ενόψει της προετοιμασίας των μελλοντικών αποστολών στον Άρη.

Σε αυτό το φιλόδοξο εγχείρημά της η NASA συνεργαζόταν με πολλούς διεθνείς εταίρους –μεταξύ των οποίων είναι και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA)– που αναπτύσσουν κυρίως θαλαμίσκους του Gateway.

«Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε με κάποιον από τον υπάρχοντα εξοπλισμό, η NASA θα επαναχρησιμοποιήσει το αξιοποιήσιμο υλικό και θα βασιστεί στις δεσμεύσεις των διεθνών εταίρων ότι θα στηρίξουν» τους άλλους στόχους του προγράμματος Artemis, διαβεβαίωσε ο Άιζακμαν.

Η εγκατάλειψη του φιλόδοξου σχεδίου Gateway δεν προκάλεσε έκπληξη: Το σχέδιο είχε ήδη χαρακτηριστεί «οικονομική σπατάλη», σε σύγκριση με άλλα. Η NASA προέβλεπε παράλληλα να κατασκευάσει μια μικρή βάση κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης, όπου έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη νερού σε μορφή πάγου.

Λόγω των αλλεπάλληλων καθυστερήσεων, της αύξησης του κόστους και της πίεσης που ασκεί η Κίνα –η οποία φιλοδοξεί επίσης να στείλει επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη και να δημιουργήσει μια βάση εκεί– η NASA επέλεξε να απλοποιήσει τα δικά της σχέδια.

