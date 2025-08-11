Η νέα τεχνητή νοημοσύνη του Truth Social διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Τραμπ – «Προτιμά» τον Μπαράκ Ομπάμα

Η νέα τεχνητή νοημοσύνη του κοινωνικού δικτύου «Truth Social» του Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματά να τον… διαψεύδει. Το «Truth Search AI» υποστηρίζει, για παράδειγμα, ότι οι δασμοί είναι φόρος που πληρώνουν οι Αμερικανοί, ότι οι εκλογές του 2020 «δεν κλάπηκαν» και χαρακτηρίζει την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο ως «βίαιη εξέγερση» που συνδέεται με «αβάσιμους ισχυρισμούς» περί εκτεταμένης εκλογικής νοθείας από τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει το δημοσίευμα του Washington Post.

Το εργαλείο, που τέθηκε σε λειτουργία σε «δημόσια δοκιμαστική» μορφή από την Trump Media and Technology Group, την εταιρεία του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζεται ως παροχή «άμεσων και αξιόπιστων απαντήσεων» και είναι διαθέσιμο δωρεάν στους χρήστες του Truth Social.

Στην πράξη, πολλές απαντήσεις παραπέμπουν σε συντηρητικά ΜΜΕ (Fox News, Newsmax, Washington Times), χωρίς να διευκρινίζεται πάντα ποιες ακριβώς πηγές χρησιμοποιούνται.

Η μάχη της αφήγησης και τα όρια του πολιτικού ελέγχου της ΤΝ

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Perplexity, της εταιρείας που ανέπτυξε την τεχνολογία, το Truth Social ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει λειτουργία «επιλογής πηγών» ώστε να περιορίσει τις ιστοσελίδες που λαμβάνει υπόψη, χωρίς η Perplexity να γνωρίζει ποιες είναι αυτές. Αυτή η αδιαφάνεια δείχνει τη δυσκολία πλήρους ελέγχου μοντέλων, των οποίων η λειτουργία παραμένει σε μεγάλο βαθμό ένα «μαύρο κουτί».

Ο Ντέιβιντ Κάρπφ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο George Washington, εκτιμά ότι οι «πολιτικά άβολες» απαντήσεις δείχνουν πόσο δύσκολο είναι να ξαναγραφτεί ένα παρελθόν που έχει αρχειοθετηθεί εκτενώς στο διαδίκτυο. Η κυκλοφορία του εργαλείου συμπίπτει με πρόσφατες επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά της λεγόμενης «woke τεχνητής νοημοσύνης» και την έκκλησή του για συστήματα «ουδέτερα» και «αναζητούντα την αλήθεια».

Το chatbot δεν διαφωνεί πάντα με τον πρόεδρο· συμφωνεί, για παράδειγμα, με την άποψη ότι η ΤΝ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές επαναστάσεις της ιστορίας. Ωστόσο, διαφέρει σε ευαίσθητα ζητήματα, επικαλούμενο πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον Μπαράκ Ομπάμα ως τον πιο δημοφιλή εν ζωή Αμερικανό πρόεδρο, σημειώνοντας παράλληλα ότι πολλοί συντηρητικοί σχολιαστές τοποθετούν συχνά τον Τραμπ στην πρώτη θέση.