Η Νέα Υόρκη αδιαφορεί για τις αποφάσεις Τραμπ και εντάσσεται στο δίκτυο GOARN του ΠΟΥ

Στο Δίκτυο Συναγερμού και Αντίδρασης στις Επιδημικές Κρίσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι εντάσσεται η Νέα Υόρκη αντιδρώντας στις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ και αυτός του Ιλινόι Τζέι Μπι Πρίτζκερ, και οι δύο Δημοκρατικοί, έχουν ανακοινώσει αντίστοιχες αποφάσεις. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάνι, είναι γνωστός επικριτής των πολιτικών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Με την ένταξή μας στο GOARN η Νέα Υόρκη αποκτά πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερους από 360 θεσμούς και οργανισμούς που αντιδρούν σε σοβαρά περιστατικά δημόσιας υγείας με την ανάπτυξη προσωπικού και πόρων στις πληγείσες χώρες», ανέφερε η υπηρεσία Υγείας της Νέας Υόρκης.

«Οι μολυσματικές ασθένειες δεν γνωρίζουν σύνορα και το ίδιο θα πρέπει να ισχύει για τις πληροφορίες και τους πόρους που μας βοηθούν να προστατεύουμε τους Νεοϋορκέζους», δήλωσε η Μισέλ Μορς προσωρινή επίτροπος Υγείας της πόλης αυτής των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ αποχώρησαν επισήμως από τον ΠΟΥ τον Ιανουάριο έναν χρόνο μετά τη σχετική ανακοίνωση του Τραμπ κατά την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, το 2025