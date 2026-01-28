Συμβαίνει τώρα:
Η Νίκι Μινάζ δηλώνει «νούμερο 1 θαυμάστρια του Ντόναλντ Τραμπ»: Στο πλάι του και χέρι – χέρι σε εκδήλωση στην Ουάσιγκτον

Η ερμηνεύτρια των επιτυχιών «Starships» και «Anaconda» εντάχθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη στο κίνημα MAGA του Αμερικανού προέδρου εδώ και μερικούς μήνες
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η μουσικός Νίκι Μινάζ κρατούν τα χέρια στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής για τους λογαριασμούς του Τραμπ, που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η μουσικός Νίκι Μινάζ κρατούν τα χέρια στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής για τους λογαριασμούς του Τραμπ, που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον / REUTERS/Kevin Lamarque

Η σταρ της ραπ, Νίκι Μινάζ, που αναδείχθηκε σε θερμή υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα πως είναι «πιθανόν η νούμερο 1 θαυμάστρια του Αμερικανού προέδρου».

Ο Ντόναλντ Τραμπ την κάλεσε να ανέβει στη σκηνή μαζί του κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον, που ήταν αφιερωμένη στους «λογαριασμούς Τραμπ» για τα παιδιά των ΗΠΑ, στους οποίους η Νίκι Μινάζ υποσχέθηκε να συμβάλει ιδιωτικά.

«Είμαι πιθανόν η νούμερο 1 θαυμάστρια του προέδρου και αυτό δεν θα αλλάξει», δήλωσε η γνωστή τραγουδίστρια.

«Το μίσος ή ό,τι ο κόσμος λέει, αυτά δεν με αγγίζουν καθόλου. Στην πραγματικότητα αυτά με παρακινούν να τον στηρίξω περισσότερο», συμπλήρωσε η ίδια, καταλήγοντας, απευθυνόμενη στον 79χρονο δισεκατομμυριούχο: «Ο Θεός να τον προστατεύει. Αμήν».

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος κράτησε το χέρι της μουσικού, την ώρα που ένας άλλος ομιλητής εκφωνούσε έναν λόγο. Είπε πως ήθελε να «μακρύνει τα νύχια» για να μιμηθεί τη Νίκι Μινάζ, γνωστή για τα ακραία της μανικιούρ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η μουσικός Νίκι Μινάζ κρατούν τα χέρια στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής για τους λογαριασμούς του Τραμπ, που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον
REUTERS/Kevin Lamarque
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η μουσικός Νίκι Μινάζ κρατούν τα χέρια στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής για τους λογαριασμούς του Τραμπ, που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον
REUTERS/Kevin Lamarque

«Βασίλισσα της ραπ», όπως η ίδια έχει ανακηρύξει τον εαυτό της, η Νίκι Μινάζ καταγράφει ρεκόρ πωλήσεων στην καριέρα της.

Η ερμηνεύτρια των επιτυχιών “Starships” και”Anaconda” εντάχθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη στο κίνημα MAGA (Make America Great Again- Κάντε την Αμερική ξανά Σπουδαία) του Αμερικανού προέδρου εδώ και μερικούς μήνες.

Τον Νοέμβριο, είχε κάνει μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στον ΟΗΕ για να δηλώσει πως «οι χριστιανοί στοχοθετούνται» στη Νιγηρία, μία κατηγορία που είχε διατυπώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως απέρριψαν οι αρχές της χώρας, παρατηρητές και ερευνητές.

Το 2018, η τραγουδίστρια, γεννηθείσα στο Τρινιτάτ και Τομπάγκο (Καραϊβική), καταδίκαζε στο Instagram τη βιαιότητα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ρεπουμπλικανού προέδρου, στην πρώτη τότε θητεία του, πράγμα που φαίνεται να έχει αλλάξει πλέον.

Κόσμος
