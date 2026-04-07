Η Nutella ταξίδεψε στο διάστημα κάνοντας «βόλτα» μέσα στο Orion: Η κορυφαία γκρίζα διαφήμιση όλων των εποχών

Την ώρα που όλος ο πλανήτης παρακολουθούσε με αγωνία την αποστολή Artemis II και το ταξίδι του Orion στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης μια…. Nutella έκανε την εμφάνισή της μέσα στην κάψουλα των αστροναυτών.

Ένα βαζάκι Nutella, το αγαπημένο άλειμμα σοκολάτας-φουντουκιού δεν θα περίμενε καλύτερη διαφήμιση από αυτό που είδαν όλοι μέσα στο Orion που μετέφερε τους αστροναύτες στη Σελήνη.

Όπως είναι φυσικό το βαζάκι Nutella σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας ταξίδευε στον αέρα μέσα στην κάψουλα του Orion με τους αστροναύτες να προσφέρουν άθελά τους με αυτό τον τρόπο την καλύτερη διαφήμιση στο προϊόν.

Μέσα σε λίγες ώρες, το βίντεο έγινε και δικαιολογημένα viral… Η Nutella είχε καταφέρει να πετύχει την καλύτερη διαφήμιση όλων εποχών χωρίς τη θέλησή της.

Το ίντερνετ πήρε φωτιά από τα σχόλια. «Η μεγαλύτερη δωρεάν διαφήμιση στην ιστορία», αστειεύτηκε ένας χρήστης.

«Η Nutella ίσως μόλις πέτυχε τη μεγαλύτερη διαφήμιση… Εντελώς δωρεάν!» ήταν ένα άλλο σχόλιο.

Ένας τρίτος έγραψε: «Η Nutella μόλις απέκτησε την πιο φοβερή δωρεάν διαφήμιση ίσως στην ανθρώπινη ιστορία».

Honored to have traveled further than any spread in history Taking spreading smiles to new heights pic.twitter.com/vDUJMi1qbS — Nutella (@NutellaUSA) April 6, 2026

Το βίντεο ανέβηκε και στον επίσημο λογαριασμό της Nutella με σχόλιο. «Τιμή μας που ταξιδέψαμε πιο μακριά από οποιοδήποτε άλειμμα στην ιστορία. Πηγαίνοντας τα χαμόγελα σε νέα επίπεδα».