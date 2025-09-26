Κόσμος

«Η ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήταν γεμάτη ψέματα», λέει Παλαιστίνιος αξιωματούχος

«Μια ομιλία ενός ηττημένου άνδρα, ενός απελπισμένου ηγέτη»
ΟΗΕ
Συνεδρίαση του ΟΗΕ / REUTERS / Eduardo Munoz

«Γεμάτη ψέματα και διαστρεβλώσεις» ήταν η ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανάχου στον ΟΗΕ σύμφωνα με αξιωματούχο της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Η ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήταν η ομιλία ενός ηττημένου άνδρα, ενός απελπισμένου ηγέτη που προσπάθησε για άλλη μια φορά να συσπειρώσει μια Δύση η οποία παίρνει όλο και περισσότερες αποστάσεις από ένα γενοκτονικό κράτος, που χρησιμοποιεί τον φόβο ως το μόνο επιχείρημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άντελ Άτιεχ, διευθυντής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η ομιλία αυτή δεν έδειξε ούτε όραμα ούτε προοπτική: αποτύπωσε μόνο μια αυξανόμενη απομόνωση, μια φυγή και την αγωνία μιας δύναμης που ξέρει ότι βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας», πρόσθεσε.

Κόσμος
