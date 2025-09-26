Από τον ΟΗΕ ο Νετανιάχου μίλησε στους ομήρους της Χαμάς μέσω μεγαφώνων: «Θα σας φέρουμε όλους πίσω» – Μαζικές αποχωρήσεις συνέδρων

Με έντονες αποδοκιμασίες, που συνοδεύτηκαν από μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αποστολών τρίτων χωρών, ανέβηκε σήμερα (26.09.2025) στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος φρόντισε να μιλήσει στους ομήρους της Χαμάς μέσω μεγαφώνων στην Λωρίδα της Γάζας.

Ανένδοτος και απτόητος από την αποχώρηση συνέδρων και από τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Νετανιάχου απευθύνθηκε στους ομήρους για να τους εμψυχώσει και για να τους υποστηρίξει, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν τους έχει ξεχάσει.

«Γενναίοι ήρωές μας, σας μιλάει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ζωντανά από τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν σας έχουμε ξεχάσει, ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ο λαός του Ισραήλ είναι μαζί σας, δεν θα διστάσουμε και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να σας φέρουμε όλους πίσω στην πατρίδα μας» τους είπε χαρακτηριστικά.

Έπειτα, έστειλε μήνυμα στην Χαμάς: «Απελευθερώστε τους ομήρους τώρα. Αν το κάνετε, θα ζήσετε. Αν δεν το κάνετε, το Ισραήλ θα σας κυνηγήσει».

Ο ίδιος δήλωσε: «Πέρυσι, στάθηκα σε αυτό το βήμα και έδειξα αυτόν τον χάρτη. Δείχνει την κατάρα του άξονα της τρομοκρατίας του Ιράν. Αυτός ο άξονας απειλεί την ειρήνη ολόκληρου του κόσμου».

Έπειτα, τόνισε ότι το Ισραήλ έχει χτυπήσει όλους τους συμμάχους και τους αντιπροσώπους του Ιράν στην Μέση Ανατολή, κάνοντας ειδική μνεία στην επιχείρηση με τις εκρήξεις βομβητών εναντίον στελεχών της Χεζμπολάχ αλλά και του 12ημερου πολέμου με το Ιράν που είχε καταστροφικές συνέπειες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Νετανιάχου τόνισε, δείχνοντας τον χάρτη με τίτλο «η κατάρα» ότι: «Η μισή ηγεσία των Χούθι έχε εξοντωθεί, Ο Χασάν Νασράλα στον Λίβανο, έχει εξαφανιστεί. Το καθεστώς Άσαντ στη Συρία έχει εξαφανιστεί. Αυτές οι πολιτοφυλακές στο Ιράκ, λοιπόν, εξακολουθούν να είναι αποθαρρημένες, και οι ηγέτες τους, αν επιτεθούν στο Ισραήλ, θα έχουν την ίδια μοίρα».

Στο σημείο αυτό ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την «τολμηρή και αποφασιστική ενέργεια του», δηλαδή την επιχείρηση «Midnight Hammer» στην οποία stealth στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-2 έπληξαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Ο Τραμπ και εγώ υποσχόμαστε να εμποδίσουμε το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και τηρήσαμε αυτή την υπόσχεση. Απομακρύναμε μια υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ και μια θανάσιμη απειλή για τον πολιτισμένο κόσμο» είπε χαρακτηριστικά.

Απέρριψε τις κατηγορίες για γενοκτονία

Έπειτα, αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι: «Τα τελευταία απομεινάρια της Χαμάς, έχουν οχυρωθεί στην πόλη της Γάζας. Ορκίζονται να επαναλάβουν τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά και ξανά, ανεξάρτητα από το πόσους μαχητές θα χάσουν. Γι’ αυτό τον λόγο, το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει τη δουλειά το συντομότερο δυνατό».

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε: «Μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θυμάται πλέον την 7η Οκτωβρίου. Εμείς όμως θυμόμαστε. Από τους 48 ομήρους που έχουν απομείνει στη Γάζα, οι 20 είναι ζωντανοί» και τους κατονόμασε.

Ακόμα, απέρριψε τις κατηγορίες για «γενοκτονία» στη Γάζα, επιμένοντας ότι στέλνει τρόφιμα στον πληθυσμό της παλαιστινιακής περιοχής και ότι δεν είναι εφικτό να γίνεται γενοκτονία στην Λωρίδα της Γάζας όταν ο στρατός εκδίδει προειδοποιητικά μηνύματα εκκένωσης περιοχών προτού εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις.

«Πάρτε για παράδειγμα τις ψευδείς κατηγορίες για γενοκτονία. Το Ισραήλ κατηγορείται ότι στοχοποιεί αμάχους, αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια», είπε, τονίζοντας ότι το Ισραήλ λαμβάνει μέτρα για να αποφύγει τις απώλειες μεταξύ αμάχων και να διασφαλίσει ότι δεν λιμοκτονεί τον πληθυσμό.

Τα viral κουίζ του Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκίνησε ένα κουίζ στην συνέχεια ρωτώντας «ποιος φωνάζει θάνατο στην Αμερική;» δίνοντας τις ακόλουθες πιθανές απαντήσεις:

Ιράν.

Χαμάς.

Χεζμπολάχ.

Χούθι.

Όλα τα παραπάνω.

Το πρώτο κουίζ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου / REUTERS / Jeenah Moon

Ο Νετανιάχου με έντονο ύφος τόνισε ότι η απάντηση είναι «όλα τα παραπάνω» ενώ συνέχισε με δεύτερο κουίζ «ποιος έχει δολοφονήσει εν ψυχρώ Αμερικανούς και Ευρωπαίους;» δίνοντας τις παρακάτω επιλογές:

Αλ Κάιντα.

Χαμάς.

Χεζμπολάχ.

Ιράν.

Όλα τα παραπάνω.

Το δεύτερο κουίζ του Νετανιάχου / REUTERS / Jeenah Moon

Η απάντηση ήταν και πάλι «όλα τα παραπάνω», φώναξε ο Νετανιάχου και επισήμανε: «Να το σημείο που ήθελα να τονίσω, ότι οι εχθροί μας μας μισούν όλους με το ίδιο δηλητήριο. Θέλουν να σύρουν τον σύγχρονο κόσμο πίσω στο παρελθόν, σε μια σκοτεινή εποχή βίας, φανατισμού και τρόμου. Νομίζω ότι πολλοί από εσάς ήδη νιώθετε άσχημα στις δικές σας κοινωνίες».

«Λυγίσατε από την πίεση για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους»

Ο ηγέτης του Ισραήλ έστρεψε τα «βέλη» του εναντίον όσων αποφάσισαν την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, κατηγορώντας τους ηγέτες αυτών των χωρών ότι «λύγισαν από την πίεση των προκατειλημμένων μέσων ενημέρωσης, των ριζοσπαστικών ισλαμιστικών φωνών των ψηφοφόρων και των αντισημιτικών όχλων»,

«Υπάρχει μια γνωστή παροιμία, όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, οι δύσκολοι συνεχίζουν. Λοιπόν, για πολλές χώρες εδώ, όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, υποκύπτεις. Διεξάγουμε έναν πόλεμο επτά μετώπων ενάντια στην βαρβαρότητα τα τελευταία δύο χρόνια» είπε ο Νετανιάχου και τόνισε:

«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι, καθώς εμείς πολεμάμε τους τρομοκράτες που δολοφόνησαν πολλούς από τους πολίτες σας, εσείς πολεμάτε εμάς. Μας καταδικάζετε, μας επιβάλετε εμπάργκο και διεξάγετε με πολιτικά και νομικά μέσα πολιτικό και νομικό πόλεμο».

Μάλιστα, στο σημείο αυτό υπογράμμισε ότι πολλές χώρες πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ντόναλντ Τραμπ και να μην προχωρήσουν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους διότι ανταμείβουν τους χειρότερους αντισημίτες στον κόσμο.

«Σχεδόν το 90% των Παλαιστινίων υποστήριξε την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η δολοφονία Εβραίων αποδίδει καρπούς. Όμως έχω ένα μήνυμα για αυτούς τους ηγέτες [που αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος], κάνατε λάθος, γιατί η απαράδεκτη απόφασή σας θα ενθαρρύνει την τρομοκρατία εναντίον Εβραίων και εναντίον αθώων ανθρώπων παντού», είπε ο Ισραηλινός ηγέτης.

«Η πόρτα για ειρήνη με τη Συρία και τον Λίβανο είναι ανοιχτή»

Λίγο πριν ολοκληρώσει την ομιλία του, ο Νετανιάχου δήλωσε πως «η πόρτα για ειρήνη με τη Συρία και τον Λίβανο είναι ανοιχτή», ωστόσο προειδοποίησε ότι «μέχρι τότε το Ισραήλ θα λάβει οποιαδήποτε μέτρα χρειάζεται για να αμυνθεί».

Στο σημείο αυτό αποκάλυψε ότι σήμερα (26.09.2025) το Ισραήλ ξεκίνησε σοβαρές διαπραγματεύσεις με τη νέα συριακή κυβέρνηση, λέγοντας πως «μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία που να σέβεται την ουσιαστική κυριαρχία και να προστατεύει τόσο την ισραηλινή ασφάλεια όσο και την ασφάλεια των μειονοτήτων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της μειονότητας των Δρούζων».

Σχετικά με τον Λίβανο, ο Νετανιάχου υπογράμμισε: «Εάν ο Λίβανος αναλάβει πραγματικά μια ουσιαστική δράση για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να επιτύχουμε μια βιώσιμη ειρήνη».