Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ θα μεταδοθεί με μεγάφωνα στη Γάζα – Οργή στο Ισραήλ για τον ψυχολογικό πόλεμο στους παλαιστινίους

Τα μεγάφωνα θα είναι σε φορτηγά κοντά στην Γάζα
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου / REUTERS/Nathan Howard/Pool/File Photo

Η σημερινή ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη θα μεταδοθεί με μεγάφωνα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz αναφέρει σε άρθρο της επικαλούμενη πηγές του ισραηλινού στρατού ότι γίνονται προετοιμασίες για τη μετάδοση της ομιλίας του Μπέντζαμιν Νετανιάχου από μεγάφωνα που θα τοποθετηθούν σε φορτηγά και τα οποία θα βρίσκονται κοντά στον φράχτη στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λωρίδας της Γάζας.

«Η Νότια Διοίκηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων έλαβε εντολή να επιδοθεί σε αυτό που ανώτεροι αξιωματικοί χαρακτηρίζουν «ψυχολογικό πόλεμο» μεταδίδοντας την ομιλία του Νετανιάχου από μεγάφωνα που θα τοποθετηθούν σε φορτηγά», εξηγεί στο άρθρο της η Haaretz.

«Κανείς δεν κατανοεί ποιο είναι το στρατιωτικό όφελος», σχολίασε ανώτερος αξιωματικός που μίλησε στην εφημερίδα, ενώ την απόφαση αυτή επέκριναν και συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Από την πλευρά του το ειδησεογραφικό σάιτ ynet μετέδωσε ότι το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να τοποθετήσει μεγάφωνα κοντά σε παλαιστινιακές κοινότητες προκειμένου να μεταδοθεί η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον στρατό του Ισραήλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στη φυλακή la Santé ο Νικολά Σαρκοζί μετά την ιστορική καταδίκη του: Μονόκλινο κελί στην VIP πτέρυγα, τηλεόραση και ψυγείο με χρέωση
Ποια είναι η ιστορική φυλακή που κάποτε φιλοξένησε τον «Κάρλος τον Τσακάλι» και τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα - Χρησίμευε και ως χώρος εκτελέσεων με γκιλοτίνα
Ο Νικολά Σαρκοζί
2
Αλεξιπτωτιστές έκαναν ελεύθερη πτώση με φόντο ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο: Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί το φαινόμενο – Δείτε βίντεο
Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι η πραγματική μορφή του ουράνιου τόξου είναι κυκλική και δεν γίνεται αντιληπτό από το έδαφος καθώς το «κόβει» ο ορίζοντας
Ουράνιο τόξο
1
Κινηματογραφική ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια - 25 άτομα μπούκαραν με όπλα, αξίνες και λοστούς
Οι δράστες μπήκαν στο πολυτελές κατάστημα στο City Centre Bishop Ranch μεσημέρι, έσπασαν τις προθήκες και έκλεψαν κοσμήματα, ενώ πελάτες και προσωπικό έψαχναν τρόπο να γλιτώσουν
Απίστευτη ληστεία στην Καλιφόρνια
Χαμός σε πτήση της EasyJet προς Κέρκυρα: Έγινε αναγκαστική προσγείωση στο Μιλάνο λόγω επιβάτη που προκάλεσε επεισόδιο – Δείτε βίντεο
Αστυνομικοί ανέβηκαν στο αεροπλάνο και προσπάθησαν να τον συλλάβουν αλλά ο επιβάτης συνέχισε να κοπανιέται και να αρνείται να εγκαταλείψει το αεροπλάνο, φτάνοντας στο σημείο να συρθεί στο πάτωμα
Άνδρας
3
Ντόναλντ Τραμπ: Δεν θα επιτρέψουμε στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη
Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967 και οι Παλαιστίνιοι τη θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός μελλοντικού κράτους τους, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας
Ο Ντόναλντ Τραμπ 1
Newsit logo
Newsit logo