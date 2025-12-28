«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρήνη» δήλωσε ο Ζελένσκι μετά την κρίσιμη συνάντηση με τον Τραμπ στη Φλόριντα – «Συμφωνήσαμε στο 95%»

Αργά το βράδυ της Κυριακής (28/12/25) ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελέσνκι στη Φλόριντα, με επίκεντρο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες κράτησαν περίπου 2,5 ώρες…

«Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο Πούτιν… Πλησιάζουμε πάρα πολύ στο στόχο μας. Μιλήσαμε με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Η συνάντηση μας ήταν εξαιρετική. Καλύψαμε το 95%, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο για αυτό τον πόλεμο» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτό που κάνουμε δε θα μπορούσε να το κάνει κανείς άλλος. Σήμερα περάσαμε σε λεπτομέρειες. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε περισσότερες συνομιλίες».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντηση. «Σημειώσαμε πρόοδο. Συζητήσαμε όλες τις πτυχές για την ειρήνη, για το σχέδιο 20 σημείων, για τις εγγυήσεις ασφαλείας για τις οποίες έχουμε συμφωνήσει σχεδόν στο 100%. Συμφωνήσαμε ότι είναι ένα ορόσημο για μια διαρκή ειρήνη. Είχαμε τηλεφωνική διάσκεψη για τους Ευρωπαίους ηγέτες και οι ομάδες μας θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρήνη» τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην επίλυση του ζητήματος» συμπλήρωσε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας για τον Πούτιν: «Το ζήτημα του Ντονμπάς θα συζητηθεί αλλά κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση». «Κοντεύουμε και πλησιάζουμε τον στόχο μας» τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε αυτό τον πόλεμο χάνονται περισσότεροι άνθρωποι από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, πρέπει να δοθεί ένα τέλος» είπε.

«Πρέπει να επιτευχθεί μια συμφωνία τώρα. Και η Ρωσία θέλει το τέλος του πολέμου. Με τον πρόεδρο Πούτιν συνομιλώ τακτικά, έχω μια καλή σχέση. Πιστεύω ότι αν είχα εκλεγεί το 2021 πρόεδρος, αυτός ο πόλεμος δε θα είχε γίνει. Είχαμε έναν πρόεδρο που ήταν σκέτη καταστροφή» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Σε λίγες εβδομάδες θα γνωρίζουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Είναι μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση με πολλές λεπτομέρειες. Έχω τερματίσει πολλούς πολέμους. Ο συγκεκριμένος είναι δύσκολος και σύνθετος αλλά θα τα καταφέρουμε» τόνισε ο Τραμπ.

«Σήμερα ο πρόεδρος Πούτιν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επιταχυνθεί η (ειρηνευτική) διαδικασία. Συνομιλήσαμε για πάνω από 2,5 ώρες με τον πρόεδρο Πούτιν».

«Είμαστε πολύ πιο κοντά από ποτέ. Και οι δύο μεριές θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Η Ευρώπη θα αναλάβει σημαντικό μέρος για την ασφάλεια στην Ουκρανία αλλά θα βοηθήσουμε και εμείς».

«Η Ρωσία θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση στην Ουκρανία. Η Ρωσία θέλει να πετύχει η Ουκρανία. Ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να προμηθεύει την Ουκρανία με ενέργεια και σε πολύ καλές τιμές».

Σε περίπτωση που δεν πετύχουν οι συνομιλίες «θα συνεχίσουν να πεθαίνουν. Θα συνεχίσουν να πολεμούν και να πεθαίνουν» κατέληξε ο Τραμπ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Διαβεβαίωση Τραμπ ότι η Ουκρανία θα λάβει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας

Νωρίτερα, μπαίνοντας στη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε ότι η Ουκρανία θα λάβει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτές θα είναι ισχυρές. Και οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, υποδεχόμενος περίπου στις 20:30 ώρα Ελλάδας τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην κατοικία του στη Φλόριντα για να συζητήσουν το σχέδιο.

«Δεν έχω προθεσμία. Ξέρετε ποια είναι η δική μου προθεσμία; Να τερματίσω τον πόλεμο», πρόσθεσε απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην «τελική τους φάση» και ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνουν στα «σοβαρά» το ειρηνευτικό σχέδιο.

«Πιστεύω πως και ο Ουκρανός και ο Ρώσος πρόεδρος θέλουν να πετύχουν μια συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το «μήνυμα» Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε από την πλευρά του πως είχε μια «λεπτομερή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κιρ Στάρμερ, ενώ ανέφερε πως κρίσιμος παράγοντας για να τερματιστεί η ρωσική εισβολή είναι και η στάση που θα κρατήσουν οι εταίροι του Κιέβου, «προετοιμάζοντας το έδαφος» για την συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτές είναι μερικές από τις πιο έντονες – στο διπλωματικό πεδίο – ημέρες του χρόνου και πολλά μπορούν να επιλυθούν πριν από το νέο έτος και κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά εξαρτάται από τους εταίρους μας για το αν θα προκύψουν σημαντικές αποφάσεις. Δηλαδή, τους συμμάχους μας που βοηθούν την Ουκρανία και εκείνους που ασκούν πίεση στη Μόσχα, ώστε οι Ρώσοι να νιώσουν τις συνέπειες της δικής τους επιθετικότητας» είπε αρχικά.

«Είναι σημαντικό να λειτουργήσουν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να εφαρμοστούν όλες οι μορφές πολιτικής πίεσης για την επιθετικότητά της, να λάβει η Ουκρανία αντιαεροπορικούς πυραύλους και να οριστικοποιήσουμε όλοι τις μορφές των βημάτων που θα τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο και θα εγγυηθούν την ασφάλεια μας» υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το τηλεφώνημα στον Πούτιν

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτηση στα social media ότι είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν. «Μόλις είχα μια καλή και παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι «να παρατείνει τον πόλεμο», δήλωσε από την πλευρά του, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το απόγευμα, σχεδόν μία ώρα πριν την συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε σε «φιλικό κλίμα» και διήρκησε 1 ώρα και 15 λεπτά, τόνισε ο Ουσακόφ.