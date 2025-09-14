Κόσμος

Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με πάνω από 360 drones κατά της Ρωσίας – Στόχευσε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε τουλάχιστον 361 drones, 4 εναέριες βόμβες και 1 αμερικανικής κατασκευής πύραυλο
H Ουκρανία απάντησε στην Ρωσία και εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας, Κυριακή (14/9/2025), μεγάλη επίθεση εναντίον της με τουλάχιστον 361 drones, κάποια από τα οποία προκάλεσαν πυρκαγιά στο τεράστιο διυλιστήριο Κιρίσι βορειοδυτικά της χώρας, όπως ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε βέβαια, ότι τουλάχιστον 361 drones από την Ουκρανία καταρρίφθηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ανάμεσά τους 4 κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες και ένας αμερικανικής κατασκευής πύραυλος HIMARS.

Το διυλιστήριο Κιρίσι της εταιρείας Surgutneftgaz, ένα από τα δύο μεγαλύτερα της Ρωσίας, ήταν μεταξύ των στόχων των ουκρανικών drones, διευκρίνισαν Ρώσοι αξιωματούχοι.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ, ο Αλεξάντερ Ντροζντένκο, δήλωσε ότι τρία drones καταστράφηκαν στην περιοχή του Κιρίσι, ενώ πρόσθεσε ότι η φωτιά που ξέσπασε στο διυλιστήριο από την πτώση των συντριμμιών έχει σβήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν θύματα.

Στο μεταξύ ο ουκρανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι επιτέθηκε εναντίον του διυλιστηρίου, τονίζοντας ότι εξαπέλυσε «ένα επιτυχημένο πλήγμα».

Στο Κιρίσι επεξεργάζονται περίπου 17,7 μετρικοί τόνοι αργού ρωσικού πετρελαίου ετησίως (περίπου 355.000 βαρέλια την ημέρα), το 6,4% του συνόλου της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες οι ΗΠΑ έχουν εντείνει την πίεση στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να κάνουν πιο αυστηρές τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, για να περιορίσουν τα έσοδα της Μόσχας και να βοηθήσουν να φτάσουμε στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Χθες Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία με την προϋπόθεση ότι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ θα πάψουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και θα υιοθετήσουν αντίστοιχα μέτρα.

