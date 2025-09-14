Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με πάνω από 360 drones κατά της Ρωσίας – Στόχευσε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας

H Ουκρανία απάντησε στην Ρωσία και εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας, Κυριακή (14/9/2025), μεγάλη επίθεση εναντίον της με τουλάχιστον 361 drones, κάποια από τα οποία προκάλεσαν πυρκαγιά στο τεράστιο διυλιστήριο Κιρίσι βορειοδυτικά της χώρας, όπως ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε βέβαια, ότι τουλάχιστον 361 drones από την Ουκρανία καταρρίφθηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ανάμεσά τους 4 κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες και ένας αμερικανικής κατασκευής πύραυλος HIMARS.

Το διυλιστήριο Κιρίσι της εταιρείας Surgutneftgaz, ένα από τα δύο μεγαλύτερα της Ρωσίας, ήταν μεταξύ των στόχων των ουκρανικών drones, διευκρίνισαν Ρώσοι αξιωματούχοι.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ, ο Αλεξάντερ Ντροζντένκο, δήλωσε ότι τρία drones καταστράφηκαν στην περιοχή του Κιρίσι, ενώ πρόσθεσε ότι η φωτιά που ξέσπασε στο διυλιστήριο από την πτώση των συντριμμιών έχει σβήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν θύματα.

Στο μεταξύ ο ουκρανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι επιτέθηκε εναντίον του διυλιστηρίου, τονίζοντας ότι εξαπέλυσε «ένα επιτυχημένο πλήγμα».

Ukraine has now conducted 17 strikes on 12 Russian oil refineries in 45 days.

These refineries represent 42% of total oil refining capacity in Russia.



August 2

1. Novokuybyshevsk Oil Refinery

2. Ryazan Oil Refinery



August 7

3. Afipsky Oil Refinery



August 10

4. Saratov Oil… pic.twitter.com/wyRgfg3vbi — Igor Sushko (@igorsushko) September 14, 2025

Last night Ukrainian drones hit Russia’s largest oil refinery in Leningrad region



The Kirishi refinery, 800 km from Ukraine, is among Russia’s top 10, processing 21 million tons of crude annually into fuel and jet oil. Local officials admit a fire broke out “due to drone… pic.twitter.com/2hE2GckxRE — NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2025

Στο Κιρίσι επεξεργάζονται περίπου 17,7 μετρικοί τόνοι αργού ρωσικού πετρελαίου ετησίως (περίπου 355.000 βαρέλια την ημέρα), το 6,4% του συνόλου της χώρας.

An overnight Ukrainian drone strike hit Russia’s second largest oil refinery, Kinef, in Kirishi, Leningrad region. Carried out by Ukraine’s 14th Unmanned System Forces Regiment, the strike targeted a crude oil distillation unit. Kinef processes over 20 million tons annually and… pic.twitter.com/HlRl70cUh6 — NOELREPORTS (@NOELreports) September 14, 2025

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες οι ΗΠΑ έχουν εντείνει την πίεση στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να κάνουν πιο αυστηρές τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, για να περιορίσουν τα έσοδα της Μόσχας και να βοηθήσουν να φτάσουμε στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Χθες Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία με την προϋπόθεση ότι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ θα πάψουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και θα υιοθετήσουν αντίστοιχα μέτρα.