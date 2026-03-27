Η Ουκρανία και η Σαουδική Αραβία συνδέονται με στρατηγικές σχέσεις

Στόχος της συμφωνίας είναι η Ουκρανία να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία στην ανάπτυξη όλων των απαραίτητων στοιχείων της αντιαεροπορικής άμυνας που λείπουν αυτή την στιγμή για την «αντιμετώπιση των Shahed και άλλων drone
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Saud bin Mishaal bin Abdulaziz / Reuters

Η Ουκρανία και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που αποτελεί το υπόστρωμα για μελλοντικά συμβόλαια, τεχνολογική συνεργασία και επενδύσεις, ανακοίνωσε σήμερα (27.03.2026) ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στο Κίεβο να μοιραστεί την εμπειρία στην αντιμετώπιση των επιθέσεων με drone ιρανικής κατασκευής τύπου Shahed με την ευκαιρία της επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η συμφωνία υπεγράφη εν όψει συνάντησής του με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την τεχνογνωσία μας και τα συστήματά μας με την Σαουδική Αραβία και να συνεργασθούμε για να ενισχύσουμε την προστασία ζωών», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του Telegram.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Saud bin Mishaal bin Abdulaziz / Reuters

«Στόχος της συμφωνίας είναι η Ουκρανία να βοηθήσει (τη Σαουδική Αραβία) στην ανάπτυξη όλων των απαραίτητων στοιχείων της αντιαεροπορικής άμυνας που λείπουν αυτή την στιγμή» για την «αντιμετώπιση των Shahed και άλλων drone. Η συμφωνία υπεγράφη χθες», διευκρίνισε ουκρανική πηγή που γνωρίζει το θέμα.

