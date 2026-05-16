ΗΠΑ: Αναποδογύρισε βυτιοφόρο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με τρένο

Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά όταν το βυτιοφόρο με καύσιμα που οδηγούσε, όταν συγκρούστηκε με τρένο, προσπαθώντας να περάσει τη διάβαση στο Τσέσαπικ, σύμφωνα με την αστυνομία της Βιρτζίνια.

Από τη σύγκρουση με το τρένο το βυτιοφόρο αναποδογύρισε, ο οδηγός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Το ατύχημα έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (15.05.2026.

Το ατύχημα παραμένει υπό διερεύνηση, αλλά η αστυνομία λέει ότι το φορτηγό πέρασε μια πινακίδα ΣΤΟΠ στις γραμμές.

TRAIN VS. TRUCK: A train collided with a septic truck in Chesapeake, Virginia, leaving the driver miraculously alive and hospitalized for treatment. pic.twitter.com/0ZR4or8BY7 — Breaking911 (@Breaking911) May 15, 2026

Το περιεχόμενο της δεξαμενής χύθηκε στο έδαφος. Η αστυνομία αναφέρει ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος για το κοινό.