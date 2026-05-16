ΗΠΑ: Αναποδογύρισε βυτιοφόρο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με τρένο

Ο οδηγός του βυτιοφόρου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα μετά από τη σύγκρουση
Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά όταν το βυτιοφόρο με καύσιμα που οδηγούσε, όταν συγκρούστηκε με τρένο, προσπαθώντας να περάσει τη διάβαση στο Τσέσαπικ, σύμφωνα με την αστυνομία της Βιρτζίνια.

Από τη σύγκρουση με το τρένο το βυτιοφόρο αναποδογύρισε, ο οδηγός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Το ατύχημα έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (15.05.2026.

Το ατύχημα παραμένει υπό διερεύνηση, αλλά η αστυνομία λέει ότι το φορτηγό πέρασε μια πινακίδα ΣΤΟΠ στις γραμμές.

Το περιεχόμενο της δεξαμενής χύθηκε στο έδαφος. Η αστυνομία αναφέρει ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος για το κοινό.

